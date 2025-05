Fininvest sfruttata per una nuova truffa telefonica

Una nuova truffa telefonica sta colpendo molte vittime in tutta Italia. Quest’ultima sta sfruttando la fiducia dei cittadini e il richiamo di investimenti facili. Tutto ha inizio con una telefonata da un numero sconosciuto. Dall’altro capo, una voce preregistrata si presenta come portavoce della Fininvest. L’interlocutore riceve una proposta allettante: investire in un pacchetto di azioni ritenute “sicure” con una somma minima di soli 250 euro. Chi decide di approfondire riceve in breve tempo una chiamata da un presunto consulente finanziario. L’operatore illustra nel dettaglio una piattaforma innovativa. Quest’ultima, a suo dire, sfrutta l’intelligenza artificiale per l’acquisto e la gestione automatizzata dei titoli. Tutto ciò sarebbe possibile senza alcuna commissione. E, addirittura, con la garanzia dello Stato. Per convincere anche i più incerti, viene aggiunto un ulteriore incentivo. Si tratta di un bonus di benvenuto che può arrivare fino al 100% dell’importo investito.

Fininvest al centro di una nuova truffa