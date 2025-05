Community Edition Project di Nothing: svelati i vincitori

La seconda edizione del Community Edition Project si è conclusa. Nothing ha selezionato quattro vincitori, ciascuno autore di una visione inedita di Phone (3a). Il designer londinese Emre Kayganacı ha sedotto i giurati con Translucent Memories. Una reinterpretazione audace del dispositivo, resa viva da trasparenze e colori ispirati agli iconici gadget degli anni ’80 e ’90. Un design che gioca con la memoria, in pieno stile Nothing. Nel mondo digitale, Jad Zock ha rivoluzionato l’idea stessa di orologio. Il suo quadrante a tipografia variabile usa larghezza e peso per dare gerarchia visiva all’ora. Le cifre più rilevanti emergono, guidando lo sguardo e l’attenzione. Un’idea perfettamente allineata all’estetica del brand che da sempre trasforma la funzionalità in linguaggio.

Accessori e campagna Nothing: il design si fa gioco

Nel campo degli accessori, Nothing ha premiato la proposta di Louis Aymonod e Ambrogio Tacconi, fondatori dello studio creativo Reveland. Il loro Dice (x6) è un oggetto che cattura l’essenza del brand: semplice, concreto, senza tempo. Non è solo un accessorio, è un gesto. Un modo per interagire con il Phone (3a) che incarna il gusto per la materia e il piacere del tocco. Ogni dettaglio parla la lingua Nothing, fatta di ironia, rigore e sorpresa.

Sushruta Sarkar, graphic designer con sede a Londra, ha colto il senso più profondo della Community Edition: la co-creazione. Il suo progetto Made Together è un omaggio ai primi schizzi, alle prove imperfette, al pensiero collettivo. Una narrazione visiva che accoglie il disordine creativo e lo trasforma in forza visiva. L’identità Nothing emerge chiara: pulita, audace, giocosa. I vincitori saranno a Londra quest’estate, per collaborare con i team interni Nothing. I concept saranno sviluppati in vista del lancio del Phone (3a) Community Edition, atteso entro fine anno. Intanto Nothing guarda avanti. Insieme a Printables by Prusa Research, CMF by Nothing lancia un nuovo contest. In palio, la possibilità di reinventare cover e accessori per il CMF Phone 2 Pro. Le iscrizioni chiudono il 14 giugno. Solo le idee migliori verranno premiate.