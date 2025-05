Nothing Phone (3a) oggi è imperdibile grazie ad Amazon

Quale momento migliore se non questo per acquistare un nuovo smartphone? Con lo sconto disponibile su Amazon, oggi il Nothing Phone (3a) 128GB costa solamente 299 euro grazie a un -14% sul prezzo di listino. Un’occasione imperdibile per tutti coloro che vogliono acquistare un nuovo modello con un rapporto qualità/prezzo del tutto eccellente.

Non a caso, questa serie 3a è dotata di un display AMOLED flessibile da 6,77″ FHD+ che offre una straordinaria gamma di colori e una frequenza di aggiornamento adattiva per ridurre il consumo di energia a 120 Hz. Una serie di caratteristiche che rendono questo Nothing Phone perfetto anche per un utilizzo prolungato e se si vogliono avere esperienze visive uniche.

Nothing Phone (3a): oggi in offerta esclusiva su Amazon

Oltre a essere dotato di un display AMOLED flessibile da 6,77″ FHD+, il Nothing Phone (3a) si contraddistingue grazie a un comparto fotografico eccellente. Presente una fotocamera principale OIS da 50 MP e una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP. Tutto ciò è perfetto per poter scattare foto indimenticabili e rivivere i momenti grazie a una fotocamera che offre risultati fedeli alla realtà. La fotocamera anteriore, invece, è da 32 MP e consente di fare selfie ultra nitidi o scatti di gruppo.

Autonomia del tutto ottima grazie a una batteria da 5000 mAh che consente di caricare in pochi minuti e di ottenere autonomia per giorni. Con la ricarica rapida a 50W si ottiene autonomia per una giornata in soli 20 minuti.

Approfittate subito dello sconto offerto da Amazon per acquistare questo Nothing Phone (3a) a un prezzo incredibile. Il -14% sul prezzo di listino vi consente di pagarlo solamente 299 euro. Oltre all’ottimo prezzo potete anche usufruire della spedizione gratuita e di una garanzia di 24 mesi.