Fastweb estende il Wi-Fi Calling agli iPhone: chiamate anche senza rete

Dal 20 maggio 2025, Fastweb ha aggiornato la sua area clienti online introducendo una guida per attivare il servizio Wi-Fi Calling anche sugli iPhone. Infatti la presenza di una sezione dedicata sul sito ufficiale dell’ operatore rappresenta un segnale concreto del raggiungimento di questo obiettivo.

Il servizio, lanciato da Fastweb nel luglio 2024, consente di effettuare chiamate vocali utilizzando una connessione Wi-Fi, anziché appoggiarsi esclusivamente alla rete cellulare. Tale tecnologia si rivela particolarmente utile in luoghi dove il segnale mobile è debole o assente. La funzione sfrutta il protocollo VoIP per trasferire il traffico voce su rete internet, mantenendo invariati i costi previsti dalla propria offerta telefonica.

Come si attiva il Wi-Fi Calling su iPhone: guida pratica e vantaggi del servizio Fastweb

Anche se inizialmente riservato ad alcuni dispositivi Samsung, Google Pixel, Honor e ZTE, il Wi-Fi Calling Fastweb sembra ora perfettamente funzionante anche su iPhone aggiornati a iOS18.4. Le segnalazioni di diversi clienti avevano anticipato il cambiamento. Con l’arrivo di iOS 18.5 infatti, secondo quanto riportato, la funzione risulterebbe attiva in automatico senza ulteriori configurazioni.

Attivare il Wi-FiCalling è semplice. Dopo aver aggiornato il proprio iPhone all’ultima versione di iOS, è sufficiente accedere al menu “Impostazioni”. Da qui bisogna entrare nella sezione “Telefono” e attivare la voce “Chiamate Wi-Fi” per la SIM o eSIM. Una volta fatto, le chiamate passeranno automaticamente sulla rete wireless quando il segnale mobile è fragile.

Il servizio è incluso gratuitamente in tutte le offerte mobili Fastweb, sia per clienti privati che per partite IVA. Può essere utilizzato su qualsiasi rete Wi-Fi italiana, non solo Fastweb. Non è però disponibile all’estero. La presenza del servizio attivo è indicata da un’icona visibile sullo schermo durante le chiamate. Insomma, con questa evoluzione, Fastweb dimostra di voler allargare il supporto a un numero sempre maggiore di dispositivi, andando incontro anche agli utenti Apple. Una novità che migliora l’esperienza d’uso, garantendo chiamate sempre stabili anche in condizioni difficili.