Huawei MateBook Fold Ultimate Design, scopriamo i segreti tecnici del display foldable

Huawei ha presentato il MateBook Fold Ultimate Design, dispositivo destinato a rivoluzionare il settore dei laptop per sempre. Si tratta del primo notebook dell’azienda cinese dotato di un display pieghevole.

La tecnologia messa a punto da Huawei è assolutamente all’avanguardia e merita un approfondimento dedicato. Il pannello misura 18 pollici ed è caratterizzato da una risoluzione che raggiunge i 3.3K mentre il formato scelto è da 4:3.

La scelta è legata al display foldable in quanto, con il pannello chiuso, il MateBook Fold Ultimate Design assume le dimensioni di un laptop da 13 pollici. Huawei ha sviluppato la cerniera appositamente per il dispositivo considerando che non ci sono altri device simili in commercio.

Huawei MateBook Fold Ultimate Design presenta una cerniera unica nel suo genere che consente resistenza e versatilità al laptop foldable

L’azienda afferma con orgoglio che si tratta della cerniera pieghevole più grande del settore. Il meccanismo misura 285 mm e presenta un albero a tre stadi che consente di esercitare una coppia uniforme durante tutto il movimento di apertura e chiusura.

In questo modo, gli utenti che aprono e chiudono il dispositivo avranno sempre una sensazione di uniformità durante le fasi di apertura e chiusura del MateBook Fold Ultimate Design. Inoltre, il maggiore supporto permetterà di mantenere saldo in posizione il pannello una volta deciso l’angolo. La cerniera si può estendere fino a 150 grandi consentendo agli utenti di scegliere l’angolazione di utilizzo più comoda alle proprie necessità.

Inoltre, Huawei ha voluto che la curvatura del display nella zona in cui il pannello si piega dovesse assumere la forma di una goccia. In questo modo, i tecnici dell’azienda, hanno stimato che si riduce lo stress sul display pieghevole con benefici sulla vita utile del dispositivo. Il vantaggio di questa tecnica precisa è anche estetico, in quanto consente di evitare la fastidiosa piega che, invece, si forma sugli smartphone foldable.