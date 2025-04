CMF Phone 2: nuove rivelazioni sulle sue specifiche

La richiesta di smartphone economici e competitivi, ha spinto l’azienda sino-britannica Nothing a lanciare il sub-brand CMF. Uno smartphone che vuole appagare una fascia di mercato in forte espansione. Nonostante il CMF Phone 2 non sarà un prodotto altamente rivoluzionario, questo telefono si prenuncia come un ottimo concorrente per chi non ha bisogno di caratteristiche troppo avanzate. Un telefono adatto a chi vuole un prodotto elegante e funzionale.

CMF le nuove specifiche e il supporto software

Il CMF Phone 1 si è fatto strada grazie al suo design unico e alla qualità delle sue funzioni per chi era interessato a esigenze basilari. E a solo un anno dal lancio del primo modello, le informazioni trapelate confermano l’arrivo sul mercato del Phone 2. Questo dispositivo continuerà come il suo predecessore ad avere un mix di estetica e prestazioni accessibili.

Tra le principali novità, troviamo il SoC MediaTek Dimensity 7400, con Dimensity 7300. Un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz. Il tutto garantirà una visione limpida e piacevole.

Per quanto riguarda l’aspetto fotografico, lo smartphone CMF Phone 2 avrà una tripla fotocamera posteriore. Sarà composta da un sensore principale da 50 MP, un ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera frontale invece, dovrebbe essere da 16 MP.

La batteria, con una capacità di 5.000 mAh, garantirà un’autonomia per tutto il giorno. D’altronde questo aspetto è davvero fondamentale per i dispositivi di fascia economica. Altra novità riguarda il supporto software che è stato migliorato rispetto al Phone 1. Due anni di aggiornamenti principali di Android e 3 anni di patch di sicurezza. Un aspetto che non deve essere trascurato nei modelli di fascia bassa.

Ultima specifica, ma non di importanza, riguarda il prezzo, che secondo alcune voci che stanno girando, dovrebbe partire da meno di 200 dollari. Questo requisito renderebbe il telefono un’opzione competitiva per chi cerca un dispositivo entry-level dalle buone prestazioni senza spendere tanto.