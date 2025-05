Tineco CARPET ONE Cruiser: la pulizia dei tappeti come non si era mai vista

Tineco ha annunciato il lancio del suo nuovo dispositivo per la pulizia: CARPET ONE Cruiser, la soluzione per chi desidera tappeti impeccabili senza sforzo e con risparmio. Il tempo in cui la pulizia profonda richiedeva ore e fatica sembra finalmente tramontato. Questo innovativo device promette di trasformare una routine trascurata in un’azione semplice e rapida. Non si tratta solo di rimuovere lo sporco, ma di ritrovare comfort e benessere negli spazi quotidiani. Grazie a un’aspirazione potente fino a 130 W, ogni granello viene catturato e ogni residuo d’acqua eliminato con precisione. L’efficace formula di pretrattamento ottimizzato della creazione Tineco agisce in profondità, sciogliendo le macchie più ostinate prima del lavaggio. Il risultato? Un tappeto davvero pulito, non solo in superficie.

Pulito e asciutto in metà tempo con Tineco

Il Tineco CARPET ONE Cruiser integra l’avanzato sensore iLoop, capace di rilevare il livello di sporco e regolare automaticamente potenza e acqua. Ogni zona viene trattata in modo mirato, senza sprechi. Tre livelli di tecnologia SmoothPower, uniti a ruote bidirezionali e serbatoi riposizionati, permettono una manovrabilità eccezionale anche per utenti meno esperti o con poca forza. La struttura è stata progettata per facilitare ogni gesto. Muovere la macchina avanti e indietro diventa un’azione naturale, anche sui tappeti più spessi. Gli accessori inclusi completano l’esperienza, raggiungendo con facilità anche i punti più critici.

L’aria riscaldata a 75°C accelera il processo di asciugatura, riducendo drasticamente i tempi e prevenendo la formazione di muffe e odori. Con la modalità ultra-riscaldata, la superficie torna pronta all’uso in poche ore, con un’efficienza superiore del 50% rispetto ai metodi tradizionali. Il ciclo automatico di autopulizia del Tineco dura poi solo due minuti. Ogni componente viene risciacquato con precisione, seguito da una fase di asciugatura flash a 55°C di cinque minuti. Nessuna necessità di intervento manuale, nessun residuo lasciato indietro. Il Tineco CARPET ONE Cruiser è disponibile a 699€ sul sito Tineco e su Amazon. Durante il mese di maggio, con il codice TINCARPETIT, il prezzo scende a 629€. Un’occasione da non perdere per chi sogna tappeti sempre perfetti.