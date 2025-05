3i S10 Ultra: il robot aspirapolvere e lavapavimenti che ci è tanto piaciuto, la recensione

Nel caso in cui qualcuno avesse nutrito per puro caso un po’ di scetticismo sul nuovo 3i S10 Ultra, di assicuriamo che non ce n’è alcuna ragione. Questo robot aspirapolvere, è in grado di lavare anche il pavimento, ci ha stupito sotto ogni punto di vista alzando l’asticella di tutti i suoi simili in tale ambito. L’abbiamo usato in ufficio e a casa, proprio per mettere alla prova le varie tipologie di pavimento e dobbiamo dire che ha passato l’esame a pieni voti. La sua tecnologia molto avanzata e la potenza di aspirazione lo rendono di diritto uno dei nostri preferiti ma ve lo spieghiamo nella recensione completa.

Il sistema WaterRecycle è una rivoluzione reale

Uno degli aspetti che ci ha sorpreso di più del 3i S10 Ultra è il suo sistema WaterRecycle, il primo al mondo in un robot domestico. Non serve collegarlo all’acqua né pensare a scarichi: la base riesce a riciclare l’acqua sporca e persino a catturare l’umidità dell’aria per creare nuova acqua purificata.

Questa caratteristica non solo offre una libertà totale nel posizionamento della stazione, ma elimina anche completamente la gestione manuale dell’acqua, un dettaglio che rende l’esperienza di utilizzo molto più comoda rispetto ai robot tradizionali. Durante i nostri test, abbiamo notato quanto fosse utile non doverci preoccupare né di riempire serbatoi né di svuotare acqua sporca.

La qualità della distillazione è eccellente, e grazie ai moduli deodoranti e agli ioni d’argento, l’acqua nella base resta sempre fresca e igienica. È un’attenzione ai dettagli che abbiamo trovato davvero convincente.

Un mocio che pulisce davvero gli angoli

Tecnologia UltraReach al servizio della pulizia

Un altro punto che ci ha colpiti riguarda il rullo mop UltraReach. Durante i test, abbiamo osservato come il mocio sia capace di estendersi automaticamente fino a raggiungere con precisione anche i bordi e gli angoli delle stanze, senza lasciare quelle fastidiose strisce sporche che spesso restano con altri robot.

Il rullo gira a 330 giri/minuto e lavora con 12 fori di spruzzo continuo di acqua distillata, il tutto mantenendo una pressione costante di oltre 7N. In pratica, il pavimento viene lavato in profondità, non semplicemente “bagnato” come accade con tanti altri modelli. E il raschietto integrato che tiene pulito il mop durante il lavoro fa davvero la differenza: anche dopo sessioni lunghe, non abbiamo mai trovato il mocio intasato o maleodorante.

Aspirazione impressionante da 13.000 Pa

Quando abbiamo messo alla prova la potenza aspirante del 3i S10 Ultra, siamo rimasti impressionati. Con i suoi 13.000 Pa, riesce ad affrontare senza alcuno sforzo polvere, capelli, peli di animali, sporco grossolano e perfino la lettiera del gatto.

Abbiamo apprezzato molto anche il rilevamento automatico dei tappeti: appena il robot sale su una superficie tessile, aumenta in automatico la potenza aspirante e solleva il mocio, evitando di bagnare il tappeto. Questa funzione ha funzionato in modo impeccabile durante tutte le nostre prove, sia sui tappeti a pelo corto che su quelli più spessi.

Anche il design anti-groviglio della spazzola principale, dotata di doppio pettine, si è rivelato efficace: il robot ha gestito bene i capelli lunghi senza bloccarsi né doverci costringere a fastidiose operazioni di pulizia manuale.

DirtScan e navigazione intelligente: vede e pensa

La pulizia adattiva che impara

Il sistema DirtScan è una delle innovazioni che abbiamo trovato più utili. Grazie alla combinazione tra luci verdi, algoritmi AI e il sensore ApexVision dToF LIDAR, il robot non solo rileva lo sporco, ma adatta la sua strategia di pulizia in base al tipo di macchia o di superficie.

Durante l’uso, abbiamo visto il 3i S10 Ultra modificare la quantità di acqua utilizzata o ripassare più volte su una stessa area per rimuovere macchie particolarmente ostinate come latte secco o sugo. Anche la gestione degli ostacoli è impeccabile: riesce a evitare con precisione oggetti piccoli come cavi o ciabatte, e lo fa persino al buio grazie alla tecnologia di navigazione avanzata.

Una base all-in-one che pensa a tutto

La stazione di ricarica del 3i S10 Ultra merita una menzione a parte. Non si limita ad ospitare il robot, ma gestisce ogni aspetto della manutenzione:

Ricicla l’acqua tramite il sistema WaterRecycle;

Aggiunge automaticamente il detergente a base di erbe;

Lava il rullo mop;

Asciuga il mop con aria calda;

Raccoglie la polvere in un sacchetto da 2,5L che garantisce fino a 60 giorni di autonomia.

In breve, si tratta di una soluzione che davvero elimina ogni intervento manuale da parte nostra. Dopo settimane di test intensivi, non abbiamo mai avuto bisogno di svuotare serbatoi o pulire la base: tutto è gestito in automatico in modo impeccabile.

Controllo smart e personalizzazione completa

Durante il nostro periodo di prova, abbiamo utilizzato spesso l’app dedicata 3i, che ci ha permesso di:

Visualizzare la mappa 3D della casa;

Impostare strategie personalizzate;

Avviare la pulizia automatica con l’AI;

Collegare Alexa e Google Assistant per comandi vocali.

Non c’è problema né nel collegamento alla rete Wi-Fi in casa, in quanto il dispositivo può essere collegato sia alle reti 2.4 GHz che a quelle 5 GHz. Proprio per questo velocità instabilità di comunicazione tra lo smartphone, l’applicazione e il robot, saranno perfette.

Autonomia e rumorosità

L’autonomia è il punto forte di questo robot, in quanto la nuova batteria da 5200 mAh permette di raggiungere risultati eccezionali. Come dichiarato da 3i, il prodotto dovrebbe arrivare a circa 240 minuti di autonomia e come abbiamo constatato, siamo più o meno lì. Non importa quanto sia intensa la pulizia, a quanto pare riesce ad arrivare effettivamente quasi a quattro ore. Le stesse quattro ore sono necessarie per ricaricare questo S10 Ultra, proprio come dichiarato. Usandolo poi in modalità standard state tranquilli: il rumore sarà minimo per cui potrete utilizzarlo anche di sera senza fastidio.

Perché ci ha convinto il 3i S10 Ultra

Dopo settimane di test pratici, possiamo dire che il 3i S10 Ultra è il robot aspirapolvere e lavapavimenti più completo che abbiamo provato finora.

I suoi punti di forza sono:

Il sistema WaterRecycle , che libera dalla gestione manuale dell’acqua;

Il mocio UltraReach che pulisce davvero lungo i bordi;

La potenza aspirante da 13.000 Pa, superiore alla media del mercato;

La navigazione intelligente con DirtScan e tecnologia ApexVision;

La base all-in-one che si occupa di tutto, senza bisogno di interventi.

A nostro avviso, è perfetto per chi cerca una pulizia approfondita, personalizzabile e soprattutto senza pensieri. Il prezzo di listino è importante, in quanto su Amazon è disponibile a 1399 € grazie al coupon sconto da 100 € da attivare. Considerando però tutte le funzionalità offerte, riteniamo che sia un investimento assolutamente giustificato.