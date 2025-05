PS Plus Extra e Premium, ecco i 10 giochi di maggio

Finalmente ci siamo. Il colosso del gaming Sony ha reso disponibili al download i nuovi videogiochi del mese di maggio 2025 per tutti i suoi abbonati ai servizi di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Come da tradizione, infatti, ogni mese l’azienda delizia gli utenti, aggiornando questo fantastico catalogo e proponendo ogni mese numerosi titoli di rilievo. Come avevano anticipato le indiscrezioni, per questo mese gli utenti potranno avere accesso a nuovi dieci videogiochi. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Gli utenti abbonati ai servizi di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium potranno finalmente scaricare i nuovi titoli previsti per il mese corrente. Come già accennato in apertura, infatti, il colosso giapponese Sony aggiornato costantemente questo catalogo con tanti nuovi titoli di rilievo. Le indiscrezioni delle scorse settimane parlavano dell’arrivo di dieci nuovi videogiochi e così è stato.

Si tratta nello specifico di nove videogiochi per il piano Extra e un videogioco per il piano Premium. Questi giochi sono disponibili al download già dalla giornata di ieri 20 maggio 2025 e sono titoli disponibili sia per la precedente console da gaming PS4 sia per la nuova console di ultima generazione PS5.

PlayStation Plus Extra – videogiochi di maggio 2025

Battlefield V | su PS4

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition | sia su PS4 sia su PS5

Gloomhaven Mercenaries Edition | sia su PS4 sia su PS5

Granblue Fantasy Versus: Rising | sia su PS4 sia su PS5

Humankind | sia su PS4 sia su PS5

Sand Land | sia su PS4 sia su PS5

Soul Hackers 2 | su PS5

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy | sia su PS4 sia su PS5

Story of Seasons: A Wonderful Life | su PS5

PlayStation Plus Premium- videogiochi di maggio 2025

Battle Engine Aquila | sia su PS4 sia su PS5