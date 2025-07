Tineco: le migliori offerte per l’Amazon Prime Day

Tineco, azienda leader nel settore della produzione di lavapavimenti e aspirapolveri smart, coglie l’opportunità di festeggiare l’estate con sconti imperdibili durante l’Amazon Prime Day, sono tanti i prodotti in promozione a prezzi scontati. Solamente per questo periodo, utilizzando il codice TINPRIME25 sarà possibile ottenere uno sconto ulteriore del 6%. Scopriamo assieme gli ottimi prezzi promozionali!

Tineco Floor One S7 Stretch Ultra

Dotato della testina HyperStretch, che si estende completamente sotto letti e cassettiere, e del sistema a tre camere per l’acqua sporca con aspirazione costante anche con il dispositivo completamente inclinato, Tineco Floor One S7 Stretch Ultra è il compagno ideale per ogni utente. Aspirazione e lavaggio in un unico passaggio, con possibilità di scegliere tra tre modalità di aspirazione (auto, max o suction), e facendo affidamento sul sistema di autopulizia MHCBS per un rullo sempre pulito. La temperatura di autolavaggio e autoasciugatura raggiunge gli 85°C (contro i 70°C precedenti), offrendo pulizia in 2 minuti ed asciugatura in 5 minuti, prevenendo la formazione di cattivi odori e proliferazione batterica, oltre che velocizzare il processo.

Il prodotto può essere acquistato su Amazon, a questo link, ad un prezzo promozionale di 419 euro (al posto di 699 euro).

Tineco Floor One Stretch S6

Il lavapavimenti ed aspirapolvere capace di piegarsi a 180 gradi, così da poter raggiungere qualsiasi superficie. Dotato delle più recenti tecnologie, come il sensore iLoop Smart Sensor, ma anche le celle a sacchetto ed il sistema di autopulizia MHCBS, offre una autonomia migliorata di 40 minuti. Il design è rinnovato, con il serbatoio dell’acqua pulita posizionato esattamente sopra la spazzola, ed uno spessore ridottissimo di soli 13 cm (quando completamente distesa). Il sistema di separazione a tre camere riesce a distinguere in modo efficace liquidi, solidi ed aria, andando ad isolare senza problemi lo sporco.

Il suo prezzo scontato su Amazon è davvero conveniente, costa solamente 349 euro, contro i 599 euro di listino a questo link.

Tineco Floor One S9 Artist

Pulizia senza limiti con design senza fili, per una totale libertà di movimento. Il design è ultra sottile, con serbatoio dell’acqua pulita sopra la testa della spazzola, per riduzione del peso ed una migliore manovrabilità. Le ruote intelligenti si affidano alla tecnologia SmoothDrive, sono completamente omnidirezionali ed offrono un controllo fluido a 360 gradi. Il display LED, infine, riesce a fornire informazioni in tempo reale sullo stato della pulizia e sulle prestazioni del device.

Il suo prezzo promozionale è di 599 euro, oltre 300 euro di sconto a questo link dal listino di 899 euro.

Tineco Pure One Station 5 Plus

Un aspirapolvere intelligente senza fili che non ha bisogno di essere svuotato al termine di ogni pulizia, in quanto riesce a trattenere la polvere fino a 45 giorni, sfruttando il contenitore ecologico da 2,5 litri. Al termine di ogni pulizia l’apparecchio deve essere posizionato sulla stazione, dove si pulisce e si ricarica in modo completamente automatico, impedendo agli allergeni di entrare nell’aria (senza richiedere lo smontaggio manuale, in quanto la pulizia automatica coinvolge la spazzola, il tubo, il filtro e il contenitore della polvere). Il sistema di filtraggio a 12 stadi riesce ad ogni modo a catturare il 99,99% delle particelle di polvere fino ad una dimensione di 0,3 micrometri.

Durante l’Amazon Prime Day il suo prezzo è decisamente più basso del listino di 459 euro, costa solamente 359 euro a questo link.

Tineco Carpet One Cruiser

Il prodotto è dotato di funzionalità intelligenti per la pulizia profonda dei tappeti, con prestazioni impressionanti e design innovativo. La soluzione pensata da Tineco offre agli utenti la comodità di avere sempre tappeti puliti con il minimo sforzo. L’aspirazione potente (fino a 130W), riesce a garantire una pulizia profonda di tutti i tappeti ed anche una efficace estrazione dei residui d’acqua. Dotato di sensore intelligente iLoop, regola in modo completamente automatico il flusso dell’acqua e la potenza di aspirazione, basandosi sul livello di sporco e di detriti rilevati.

Il suo prezzo promozionale è ottimo: oggi su Amazon a questo link costa solamente 559 euro, invece che 699 euro.