Trapano avvitatore Bosch con uno sconto del 10%, solo oggi su Amazon

Portare a termine semplici lavori fai da te in casa o in giardino potrebbe essere più complicato del previsto se non si hanno a disposizione le giuste soluzioni. Con questo trapano Bosch Home and Garden tutto diventa più semplice grazie all’estrema compattezza e facilità d’utilizzo.

Non a caso, infatti, lo scopo del costruttore è stato di realizzare un dispositivo ideale per un impiego versatile con un’ampia gamma di materiali. Nello specifico, il trapano Bosch a batteria è utilizzabile sia per progetti di avvitamento che per foratura su materiali come legno, metallo e plastica.

Trapano avvitatore Bosch: oggi in offerta

Tra i tantissimi prodotti messi a disposizione da Amazon sul suo vasto catalogo, non passa inosservato questo trapano Bosch Home and Garden che viene offerto con uno sconto del 10% sul prezzo di listino.

Siete dunque in cerca di una soluzione pratica ed economica da utilizzare al posto dei classici accessori pensati per il fai da te in casa e in giardino? Con questo trapano avvitatore EasyDrill 18V-40 tutto diventa più semplice.

Per un’esperienza d’uso ottimale, il cambio delle punte di avvitamento e punte di foratura può avvenire in modo semplice e agevole grazie al mandrino ad azione rapida da 13 mm. Oltre a ciò, le prestazioni sono ottimali grazie alla presenza di ingranaggi a 2 velocità e 20 livelli di regolazione che consentono di adattare la coppia sia avvitamenti che nel numero di giri nelle forature.

Se volete aver a portata di mano un trapano avvitatore progettato appositamente per fornire agli utenti un aiuto semplice per tutti i progetti, non vi resta che approfittare subito dello sconto offerto da Amazon. Il 10% sul prezzo di listino di 89,99 euro vi consente di pagarlo solamente 80,89 euro.