Polestar: nuovi punti di ricarica pubblica in Italia

Polestar continua a consolidare il proprio impegno per diffondere e consolidare la mobilità elettrica nel mercato italiano. Con un ecosistema pensato per coprire ogni esigenza di ricarica, pubblica e domestica, Polestar punta ad eliminare ogni ostacolo alla transizione verso l’elettrico. Uno dei pilastri di tale ecosistema è Polestar Charge. Un’opzione che consente agli utenti di accedere ad oltre 57.000 punti di ricarica pubblica in Italia. E più di 900.000 in tutta Europa.

Polestar punta sull’espansione della mobilità elettrica

Grazie all’integrazione completa nell’app dedicata, i conducenti possono localizzare e utilizzare colonnine AC, DC e HPC, adattandosi a ogni scenario di utilizzo. Un plus per chi guida Polestar 3 è la funzione Plug & Charge, che permette l’avvio automatico della ricarica e il pagamento semplicemente collegando il cavo. Senza bisogno di ulteriori interazioni.

Per incentivare ulteriormente l’adozione dell’elettrico, Polestar offre anche una ricarica prepagata del valore di 2.000 euro IVA inclusa. Quest’ultima è indirizzata a chi acquista un veicolo disponibile in pronta consegna tra il 5 maggio e il 30 giugno 2025. A completare l’offerta, Polestar Energy consente un uso intelligente della ricarica domestica. Il sistema, compatibile con wallbox smart e impianti fotovoltaici, consente di sfruttare le fasce orarie più economiche per la ricarica e di utilizzare energia solare senza richiedere dispositivi aggiuntivi.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla possibilità di sottoscrivere un abbonamento mensile. Quest’ultimo ha un valore di 13,99 euro e garantisce attualmente uno sconto del 30% sulle tariffe standard. In particolare, quelle applicate alle ricariche rapide in corrente continua (DC e HPC). Tale offerta è valida presso una rete selezionata di 4.600 stazioni di ricarica dei partner Allego, Atlante, Be Charge, Electra, Ewiva e New Ionity. È importante sottolineare che le tariffe standard sono determinate dai singoli operatori e possono variare in base a localizzazione e orario.

Polestar Charge e Polestar Energy sono già disponibili gratuitamente per il download su smartphone, permettendo di accedere fin da subito a tutti i vantaggi dell’ecosistema Polestar.