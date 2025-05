Qualcomm spinge sull’innovazione: la società investe nell’intelligenza artificiale saudita

L’Arabia Saudita fa un passo avanti verso la trasformazione digitale. In che modo? Grazie a Qualcomm, che ha avviato un’importante collaborazione con Aramco Digital. Questa partnership mira a sviluppare soluzioni basate sull’IA applicata all’edge computing, un passo strategico finalizzata ad integrare l’IoT industriale nelle infrastrutture saudite. L’accordo è stato ufficializzato durante il Saudi-US Investment Forum a Riyadh, un contesto che riflette l’interesse del Regno nel consolidare la propria posizione come polo tecnologico mondiale.

Cloud e semiconduttori: la nuova frontiera di Qualcomm con HUMAIN

La collaborazione tra le tecnologie Qualcomm e la rete 5G a 450 MHz di Aramco Digital permetterà la connessione in tempo reale di dispositivi edge intelligenti, tra cui robot, droni, videocamere e sensori. Tale ecosistema renderà possibile, ad esempio, identificare anomalie visive nei macchinari industriali o attivare interventi di manutenzione preventiva, con ricadute positive su sicurezza, efficienza e sostenibilità.

Il cuore del progetto è l’integrazione delle piattaforme Snapdragon e Dragonwing. Entrambe progettate per rispondere in modo rapido e intelligente ai bisogni di un settore produttivo in continua evoluzione. La Vision 2030 dell’Arabia Saudita, che punta a diversificare l’economia e favorire l’alta tecnologia, trova in questa collaborazione un alleato strategico.

In contemporanea a tutto ciò, Qualcomm ha sottoscritto un altro memorandum d’intesa con HUMAIN, azienda saudita attiva nel campo dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo alla base di questa collaborazione risulta essere piuttosto ambizioso. L’ azienda intende infatti costruire centri dati all’avanguardia capaci di offrire servizi AI in modalità ibrida tra cloud e edge. Grazie a soluzioni a basso consumo ma alte prestazioni, Qualcomm fornirà il supporto tecnologico necessario per alimentare l’infrastruttura cloud della controparte saudita.

Obiettivi e progetti futuri

Il progetto prevede anche l’integrazione dei modelli linguistici ALLaM, sviluppati in collaborazione con SDAIA. Questi ultimi permetteranno a dispositivi e piattaforme di comprendere ed elaborare il linguaggio arabo in modo naturale. Un elemento che rafforza l’identità tecnologica locale e favorisce l’inclusione digitale nella regione.

Infine, è prevista l’apertura di un Qualcomm Design Center in collaborazione con il Ministero saudita delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione. Il centro sarà dedicato alla formazione di ingegneri locali specializzati nella progettazione di semiconduttori, contribuendo a creare un ecosistema innovativo fondato su competenze interne e nuove imprese.