Polestar rivoluziona l’usato elettrico: arriva il certificato batteria per le Polestar 2

Non è più necessario temere l’acquisto di un’auto elettrica usata. In quanto, Polestar, marchio svedese di veicoli a zero emissioni, ha deciso di cambiare le regole del gioco. In che modo? Introducendo un nuovo certificato che attesta lo stato di salute della batteria per tutte le Polestar2 vendute nel programma ufficiale “Polestar Pre-owned”. Tale documento fornisce informazioni chiare sulla capacità utile residua della batteria, espresse in percentuale. In questo modo, chi acquista una Polestar 2 usata sa esattamente in quali condizioni si trova l’elemento più importante dell’auto elettrica.

Grazie a Polestar aggiornamenti software costanti per mantenere il veicolo sempre attuale

Il programma prevede anche un controllo tecnico su 112 parametri fondamentali. La verifica viene effettuata da personale specializzato nei centri di assistenza autorizzati. Oltre allo stato della batteria, viene certificata anche la cronologia della manutenzione, il chilometraggio reale e la proprietà del veicolo. Le auto che superano tutte le verifiche ricevono la certificazione ufficiale Polestar e sono coperte da una garanzia di 24 mesi. Oltre alla parte rimanente della garanzia sulla batteria originale, valida fino a otto anni o 160.000 chilometri.

Dal suo debutto nel 2020, Polestar 2 ha ricevuto più di venti aggiornamenti software over-the-air. Grazie a questa tecnologia, le vetture possono così migliorare continuamente senza necessità di interventi in officina. Non si tratta però solo di aggiornamenti estetici o funzionali. Le migliorie apportate riguardano anche molte caratteristiche tecniche. Come ad esempio l’efficienza della batteria, l’autonomia e l’introduzione di servizi integrati come Apple CarPlay, Android Auto, Waze e YouTube. Ogni veicolo usato, quindi, non è mai davvero “vecchio”.

A tal proposito si è espresso il CEO Michael Lohscheller. Il quale ha sottolineato come il nuovo certificato rappresenti un ulteriore passo verso un usato elettrico più affidabile. L’obiettivo infatti è quello di offrire ai clienti la stessa fiducia e sicurezza che avrebbero acquistando un’auto nuova. Nei prossimi mesi, certificazioni simili saranno disponibili anche per Polestar 3 e Polestar4.