Nothing Phone (2): ufficiale l’arrivo di un nuovo aggiornamento

Nothing ha annunciato una novità pr i suoi dispositivi Phone (2). Si tratta di un nuovo aggiornamento. Lo smartphone si prepara a ricevere un pacchetto software pensato soprattutto per affinare l’esperienza quotidiana e innalzare i livelli di sicurezza. L’aggiornamento non è rivoluzionario, ma risulta ugualmente ricco di miglioramenti. Al momento, è in fase di roll-out OTA ed arriva insieme alle patch di sicurezza di maggio 2025. A cui si aggiungono numerose ottimizzazioni sia a livello di interfaccia sia sotto la scocca.

Con tale rilascio, il brand ribadisce la propria attenzione verso gli utenti che utilizzano dispositivi non più nuovissimi. Garantendo aggiornamenti costanti e funzionalità sempre al passo con i tempi. Tra le novità figura Privacy Space. Si tratta di una caratteristica ereditata da Android 15 che consente di creare uno spazio protetto all’interno del sistema. Qui gli utenti potranno riporre app e dati sensibili, tenendoli lontani da occhi indiscreti. Per accedere a tale “ambiente segreto” basterà uno swipe verso destra nel drawer delle applicazioni. Mentre nei menu di sicurezza sarà possibile perfino nascondere l’icona stessa di Privacy Space.

Inoltre, Nothing ha previsto la possibilità di associare password differenti per l’apertura di Privacy Space e per l’App Locker, aggiungendo un ulteriore livello di tutela. E non è tutto. Nothing Gallery, l’app predefinita per la gestione di foto e video, presenta con un design rinnovato. La sua interfaccia risulta più raffinata e le icone ridisegnate. Anche lo sblocco tramite riconoscimento facciale viene perfezionato. Con il nuovo aggiornamento, chi lo desidera potrà eliminare la vibrazione attivata alla conferma dell’identità.

Il rilascio sui dispositivi Nothing procede in modalità “a scaglioni”. Ciò significa che non tutti i dispositivi riceveranno l’update allo stesso momento. Per verificare la presenza del nuovo firmware è sufficiente recarsi in Impostazioni e selezionare la voce “Sistema“. Qui gli utenti potranno cliccare su “Aggiornamento di sistema”. Se al primo tentativo non si visualizzano tali novità, basterà riprovare dopo alcune ore o nei giorni successivi, fino a quando il pacchetto non sarà disponibile.