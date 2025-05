Samsung Galaxy Z Fold7: emersa una prima foto?

Le caratteristiche del nuovo pieghevole Samsung

Uno dei punti di forza del Galaxy Z Fold7 non sarà soltanto l’hardware, ma anche il software. Il nuovo pieghevole, infatti, dovrebbe montare in via ufficiale One UI 8 basata su Android 16. E non è tutto. Sul fronte estetico l’azienda sudcoreana sembra aver concentrato gli sforzi su un profilo ancora più sottile e linee più pulite. Secondo i rumor, i bordi saranno ridotti, senza però compromettere la solidità del meccanismo di apertura.

Proprio la cerniera interna in titanio dovrebbe contribuire a ridurre spessore e peso complessivi. Per le misure, si parla di uno schermo esterno da circa 6,5 pollici. Mentre il display interno dovrebbe crescere fino a 8,2 pollici. Sotto la scocca Samsung dovrebbe affidarsi ancora a Qualcomm, puntando al nuovo Snapdragon 8 Elite. Quest’ultimo è in grado di garantire prestazioni top di gamma e un’efficienza energetica migliorata.

Tali caratteristiche promettono un dispositivo in grado di soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più vasto. Ora non resta che attendere il lancio ufficiale del prossimo pieghevole Galaxy. Con l’avvicinarsi della presentazione, ci si aspetta un flusso continuo di indiscrezioni che aumenteranno le informazioni in possesso sul nuovo smartphone. Non resta che attendere e scoprire se Samsung riuscirà a mantenere alto l’entusiasmo di esperti ed appassionati riguardo il prossimo Galaxy Z Fold7.