Netflix: sempre più eventi in diretta in arrivo già da questo 2025

L’obiettivo principale di Netflix è quello di lanciare tanti nuovi contenuti entusiasmanti, ma soprattutto di spingere su un aspetto in particolare: le dirette con show esclusivi. Proprio per questo motivo già negli USA la programmazione è partita in grande stile con eventi eccezionali legati al wrestling con RAW e WWE ma anche con altri show. Nel 2025 dovrebbero arrivare altri eventi di livello nel mondo dello sport, tra cui:

Rematch tra Katie Taylor e Amanda Serrano , uno degli incontri di boxe più attesi dell’anno;

Due partite NFL il giorno di Natale , un’occasione per competere direttamente con le emittenti tradizionali;

Nuovi show settimanali WWE, che andranno ad arricchire l’offerta live per gli abbonati.

Un approccio globale, ma con alcune limitazioni

In Italia, Netflix non trasmette ancora questi eventi sportivi in diretta, poiché l’esclusiva di RAW è riservata a Discovery. Tuttavia, anche nel nostro Paese la piattaforma sta sperimentando con i contenuti live, sebbene con un focus diverso.

In Italia ora è disponibile il reality show Pop the balloon ma anche il talk show Everybody’s Live with John Mulaney, tutto durante la notte a partire dalle 02:00 e alle 04:00, poiché pensati per il pubblico statunitense.

Il prossimo 1 giugno, inoltre, sarà trasmesso l’evento Tudum 2025, un appuntamento in cui verranno presentate le anteprime dei principali show in arrivo su Netflix, anche in questo caso in diretta alle 02:00 di notte per l’Europa.

Pubblicità e Ads Suite: una strategia sempre più mirata

Oltre agli eventi in diretta, Netflix sta spingendo forte sul fronte della pubblicità, con risultati notevoli. Il piano supportato dagli spot ha raggiunto 94 milioni di utenti attivi mensili, che trascorrono in media 41 ore al meseguardando contenuti con inserzioni.

Per migliorare l’efficacia della sua offerta pubblicitaria, l’azienda ha lanciato la Ads Suite, una piattaforma avanzata attiva negli Stati Uniti e in Canada, presto disponibile anche in Europa. Questa suite integra:

Dati proprietari per il targeting degli utenti;

Acquisto programmatico per ottimizzare la distribuzione degli spot;

Strumenti basati su AI generativa, che consentono di creare annunci più efficaci e personalizzati.

Netflix si prepara così a competere sempre più direttamente con le emittenti tradizionali, offrendo una combinazione unica di eventi live e pubblicità mirata. Resta da vedere se questa strategia verrà estesa anche in altri mercati, inclusa l’Italia.