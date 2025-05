Realme GT 7: la serie sarà in vendita da 649,99€

Realme si prepara a lanciare nuovi membri della serie Realme GT 7 il 27 maggio, e giorno per giorno ci sta facendo conoscere nuovi dettagli e specifiche dei prodotti che presto vedranno la luce, con la comparsa dei prezzi ufficiali per l’Italia.

Realme GT 7 includerà processore Dimensity 9400e con batteria da 7000mAh, pronta a supportare la ricarica rapida da 120W, con design IceSense Graphene. La prima applicazione che utilizza il grafene, un materiale 10 volte più conduttivo della grafite tradizionale, integrato direttamente nella cover posteriore e nello schermo, per una dissipazione ultra-efficiente a 360 gradi.

Nella serie GT 7, come anticipato, troviamo la batteria da 7000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 120W, la più potente del settore, con la completa ricarica in soli 40 minuti. Non manca una qualità fotografica davvero eccellente, con la fotocamera AI Travel Snap, che viene supportata da un sensore fotografico da 50 megapixel, un IMX906 che raggiunge una luminosità maggiore in condizioni di scarsa luce, affiancato da teleobiettivo 2X.

Realme GT 7: i prezzi

La serie Realme GT 7 sarà disponibile in quattro configurazioni differenti: Realme GT 7 da 749,99 per la variante 12/256GB, Realme GT 7T a partire da 649,99 euro per la variante 12/256GB.

Per il periodo di lancio sono inoltre previste promozioni speciali: dal 27 maggio al 30 giugno, gli utenti che acquisteranno Realme GT 7 presso un rivenditore autorizzato nella versione 12/512GB, in offerta a 729,99 euro (al posto di 799,99 euro) con incluso il Watch S2. Coloro che invece sceglieranno di acquistarlo su Amazon, sempre potranno avere uno sconto di 100 euro sulla 12/256GB, pagandola 649,99 euro al posto di 749,99 euro.

Ottimo è il prezzo di vendita di Realme GT 7T, la versione 12/512GB sarà in promozione dal 30 maggio fino al 30 giugno presso i rivenditori autorizzati, con uno sconto di 100 euro. Il valore finale sarà di 599,99 euro, contro i 699,99 euro previsti di listino. Lo stesso prezzo sarà valido anche su Amazon, dove inoltre si potrà acquistare la 12/256GB a 549,99 euro, al posto di 649,99 euro.