Truffa improvvisa e pericolosa: attenti al messaggio di PayPal

Le truffe ce ne sono state tante in questi ultimi tempi, ma quando viene utilizzato il nome di una grande azienda molto affidabile come PayPal, il problema diventa ancora più grande. Secondo le ultime informazioni trapelate, un testo starebbe girando in posta elettronica facendo credere agli utenti di dover aggiornare le loro informazioni ma non c’è nulla di vero. È l’ennesima truffa.

Truffa a nome di PayPal: il servizio di pagamenti non c’entra nulla, è un inganno per derubarvi

Quando arriva una comunicazione da parte di PayPal l’attenzione è massima, siccome ci sono in ballo i soldi degli utenti. Che sia una raccomandazione sulla sicurezza o magari su qualche movimento sospetto, l’utente tende sempre a dare uno sguardo prioritario a questo tipo di e-mail nella sua posta elettronica. I truffatori questo lo sanno bene ed è per tale motivo che hanno messo su un inganno basato proprio sul nome di PayPal, che chiaramente non c’entra nulla con tutto questo. La truffa agisce facendo credere agli utenti di dover verificare le loro informazioni, ma è solo una scusa per rubargliele una volta per tutte. In questo modo riusciranno ad accedere ai conti e a depredarli irrimediabilmente. Ecco il testo che sta girando tramite posta elettronica:

“La tua sicurezza è la nostra priorità.

Gentile Cliente,

Stiamo per verificare le informazioni del tuo account. Abbiamo rilevato alcune attività sospette nel tuo account. Ti invitiamo a verificare le informazioni del tuo account per aiutarci a risolvere il problema e mantenere il tuo account sicuro, seguendo le istruzioni nel link qui sotto.

Cosa devi fare?

Verifica il tuo account per proteggere il tuo account. Il tuo account rimarrà limitato fino a quando non completerai i passaggi necessari.

La sicurezza del tuo account è per noi una priorità assoluta e desideriamo collaborare con te per proteggerlo.

Verifica il tuo account“.