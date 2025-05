Narwal: su MediaWorld arrivano i nuovi robot smart

Narwal inaugura oggi una collaborazione di rilievo con MediaWorld. Grazie a tale nuovo accordo, i consumatori potranno trovare, a partire da subito, una selezione dei modelli più all’avanguardia di robot Narwal per la pulizia direttamente sul portale e-commerce di MediaWorld.it, con consegne rapide e disponibilità garantita. Tale partnership strategica mira ad offrire un’esperienza d’acquisto semplice e trasparente. Ciò abbinando la qualità dei prodotti Narwal all’efficienza logistica di MediaWorld. Gli utenti potranno beneficiare di processi di checkout ottimizzati, assistenza pre e post-vendita dedicata e spedizioni puntuali, per poter mettere subito alla prova le capacità di pulizia e automazione domestica dei robot Narwal.

Narwal: ecco i robot di pulizia disponibile su MediaWorld

All’interno dello shop online, sono già presenti tre modelli di punta. Ognuno progettato per rispondere a esigenze specifiche. Il primo modello è il Narwal Freo X Plus. Pensato per chi si avvicina per la prima volta al mondo della pulizia robotica, il robot è il dispositivo entry-level del marchio. Il Freo X Plus unisce semplicità d’uso, design compatto e tecnologia smart. Nonostante il prezzo più contenuto, garantisce prestazioni elevate e funzioni intelligenti. Come la programmazione giornaliera e il ritorno automatico alla base di ricarica.

Il secondo modello disponibile su MediaWorld è il Narwal Freo X Ultra. Lanciato sul mercato nel 2024, tale modello rappresenta il top di gamma per chi non vuole rinunciare a un’igiene profonda con il minimo sforzo. La stazione di base “all-in-one” gestisce automaticamente tutte le operazioni. Partendo dal lavaggio dei mop allo svuotamento del serbatoio d’acqua sporca fino alla sterilizzazione delle spazzole. La spazzola anti-groviglio, certificata TÜV Rheinland, elimina peli e capelli senza inceppamenti, riducendo drasticamente la manutenzione ordinaria.

Infine, è disponibile il nuovo Narwal Freo Z Ultra. Tale modello risulta Ideale per famiglie numerose e realtà domestiche con animali. Il Freo Z Ultra si distingue per la sua precisione nell’individuazione degli ostacoli. Grazie al sistema a doppia videocamera RGB integrata e al processore AI dedicato, tale robot è in grado di scansionare l’ambiente circostante in tempo reale. Ciò riconoscendo mobili, cavi e piccoli oggetti con margine d’errore vicino allo zero. Il risultato è un percorso di pulizia efficiente, senza intoppi o necessità di interventi manuali.

Per scoprire i dettagli di ciascun robot e procedere con l’acquisto, basta visitare il sito ufficiale di MediaWorld all’indirizzo mediaworld.it. Con tale iniziativa, Narwal conferma il proprio impegno nel diffondere soluzioni domotiche intelligenti capaci di alleggerire le attività quotidiane. Allo stesso tempo, MediaWorld arricchisce la propria offerta con prodotti di qualità superiore, rafforzando il ruolo di punto di riferimento per l’innovazione in ambito tecnologico.