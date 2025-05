Xbox Game Pass, a breve 5 giochi lasceranno il catalogo

Il colosso americano Microsoft si sta preparando per portare in veste ufficiale a giugno 2025 diversi nuovi titoli di rilievo sul catalogo di Xbox Game Pass. Tuttavia, come spesso succede, l’azienda sta per eliminare anche alcuni videogiochi da questo catalogo. La data prestabilita per l’addio è fissata per la giornata del prossimo 31 maggio 2025. Secondo quanto comunicato ufficialmente dall’azienda, saranno cinque i videogiochi che lasceranno per sempre questo catalogo.

Xbox Game Pass, a fine maggio cinque videogiochi diranno addio al catalogo

A partire dalla giornata del prossimo 31 maggio 2025 ben cinque videogiochi lasceranno per sempre il catalogo di Xbox Game Pass. Come già accennato in apertura, il colosso americano Microsoft tiene aggiornato costantemente questo catalogo e si sta preparando per l’arrivo di altrettanti nuovi titoli a partire dal mese di giugno 2025.

Per questo motivo, è dunque arrivato il momento di fare spazio ai nuovi titoli, rimuovendo per l’appunto quelli ormai un po’ più datati o che stanno sul catalogo da ormai diverso tempo. Come già detto, i titoli che abbandoneranno il catalogo alla fine del mese corrente saranno cinque e sono stati disponibili sia su console sia su PC.

Xbox Game Pass – videogiochi che lasceranno il catalogo a maggio 2025

• Cassette Beasts (sia su Console sia su PC)

• Firework (su PC)

• HUMANITY (sia su Console sia su PC)

• Remnant 2 (sia su Console sia su PC)

• Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer (sia su Console sia su PC)

Insomma, gli utenti dovranno affrettarsi per giocare a questi videogiochi prima che vengano rimossi dal catalogo di Xbox Game Pass e sembra che questi titoli saranno anche proposti con uno sconto pari al 20%. Ricordiamo comunque che a breve questo catalogo sarà aggiornato con altrettanti titoli interessanti. Ricordiamo inoltre che l’azienda rende sempre disponibili all’acquisto su Xbox Store tantissimi altri videogiochi con degli sconti e delle offerte davvero esagerate.