Lenovo IdeaPad Flex 5 in offerta speciale: Amazon lo sconta del 12%

Il Lenovo IdeaPad Flex 5 oggi rappresenta un’ottima soluzione tech per tutti quegli utenti che sono in cerca di un dispositivo da utilizzare sia per lavorare che per leggere. Non a caso, si contraddistingue grazie alla presenza di un design convertibile che lo rende estremamente versatile e comodo da utilizzare. L’IdeaPad Flex 5 è dunque perfetto per lavorare, giocare e creare alla massima velocità e senza limiti grazie al processore dell’ottimo processore Ryzen 7 della Serie 7000.

Con lo sconto messo a disposizione da Amazon questo dispositivo marchiato Lenovo diventa super conveniente. Attualmente lo sconto è del 12% sul prezzo di listino e consente di ottimizzare ulteriormente il rapporto qualità/prezzo con cui arriva sul mercato.

Lenovo IdeaPad Flex 5: in offerta su Amazon

Perché continuare a utilizzare dispositivi poco pratici quando esistono soluzioni che semplificano l’utilizzo riducendo l’ingombro? Oggi è possibile fare tutto meglio, più velocemente ed in modo più intelligente grazie a questo Lenovo IdeaPad Flex 5 che dispone anche di ricarica rapida. Oltre a ciò, la presenza di un lettore di impronte digitali consente un accesso più comodo. Non manca una porta USB-C per connettività universale e a portata di mano.

Uno dei punti di forza di questo Lenovo è senza alcun dubbio il display da 14″ con risoluzione ‎1920 x 1200 pixel che consente di guardare tutti i contenuti preferiti offrendo un’esperienza visiva ottimale in qualsiasi contesto.

Al fine di offrire il meglio dell’esperienza d’uso, Lenovo include nella confezione anche la Digital Pen, indispensabile per una migliore digitazione. Non dimentichiamo che grazie al design con cerniera resistente la conversione avviene a 360°.

Approfittate subito dello sconto messo a disposizione da Amazon per acquistare il Lenovo IdeaPad Flex 5 con un -12%. Tale sconto fa scendere il prezzo di listino di 849 euro a soli 749 euro.