Roomba Max 705: i dettagli del robot che trasforma la pulizia

Con il lancio del robot Roomba Max 705, iRobot segna un punto di svolta nel prendersi cura della casa e dei pavimenti. Si parla di un modello che ha parecchie funzioni e che porta novità nel campo della sezione della pulizia domestica. Le sue doppie spazzole in gomma garantiscono contatto continuo con ogni superficie, eliminando anche lo sporco più ostinato. Il robot ha poi una potenza aspirante da 13.000 Pa, pazzesca, mai vista prima su un Roomba. Tutto, in un corpo elegante che si integra perfettamente in ogni stile d’arredo.

La presenza della tecnologia PrecisionVision AI nel affiancata al sistema ClearView Pro LiDAR rende il robot Roomba Max 705 un alleato capace di muoversi con intelligenza tra gli ostacoli. Che siano calzini dimenticati o ciotole degli animali, ogni oggetto viene evitato con precisione millimetrica. Praticamente tutto ciò che si desidera da un robot domestico. Ogni stanza viene mappata, ogni angolo raggiunto, ogni briciola eliminata. Anche di notte, grazie ai sensori che permettono una visione chiara in ogni condizione di luce. La tecnologia Carpet Boost riconosce i tappeti e regola la potenza in modo automatico.

Comodità assoluta e controllo totale con il nuovo robot Roomba

La vera rivoluzione arriva con la dock AutoEmpty, che svuota il serbatoio del robot da sola fino a 75 giorni. A che serve sollevare un dito, se può fare tutto lui? Ogni sessione si avvia con un tocco sull’app Roomba Home, con un comando vocale o direttamente dal robot. L’app aggiornata consente di monitorare ogni dettaglio, dal filtro alle stanze più sporche. E grazie alla compatibilità con lo standard Matter, entro fine anno sarà possibile integrarlo con Apple Home. Come resistere a una tecnologia tanto avanzata? Il robot Roomba Max 705 è ora in preordine a 699 euro, ma con il codice POLVEREKO il prezzo scende addirittura già a 599 euro. La promozione è però limitata ed il pagamento è disponibile anche in comode rate senza interessi. Magari questo è proprio il momento giusto per passare ad un device intelligente che pulisce impeccabilmente al posto nostro.