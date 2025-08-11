Narwal Freo S: il robot aspirapolvere accessibile per tutti con AI – Recensione

Dopo una settimana di utilizzo intensivo del Narwal Freo S, posso finalmente condividere la mia esperienza completa con questo robot aspirapolvere e lavapavimenti che promette di portare l’eccellenza della pulizia automatizzata a un prezzo più accessibile. In un mercato sempre più affollato di robot premium che superano tranquillamente i 1000 euro, Narwal ha deciso di percorrere una strada diversa con il Freo S, proponendo una soluzione che mantiene le innovazioni fondamentali del marchio ma con un approccio più essenziale e un prezzo di lancio di 249 euro.

La mia casa, condivisa con due cani a pelo lungo – un pastore svizzero e un pastore belga – rappresenta una vera sfida per qualsiasi aspirapolvere. Tra peli, sporco portato dal giardino e le inevitabili impronte di zampe, ho potuto testare il Freo S in condizioni reali e impegnative. Ciò che mi ha subito colpito è stata la filosofia di Narwal: invece di aggiungere funzionalità su funzionalità, hanno scelto di concentrarsi su ciò che conta davvero nella pulizia quotidiana.

Il Narwal Freo S si presenta come il “primo passo verso una casa più intelligente”, come recita lo slogan dell’azienda. Ma cosa significa davvero? Durante le mie prove, ho scoperto che significa avere un robot che fa bene le cose essenziali: aspira con potenza, lava in modo efficace e richiede poca manutenzione. Non troverete telecamere AI sofisticate o funzioni di riconoscimento oggetti all’avanguardia, ma un dispositivo che si concentra sulla sostanza.

L’approccio di Narwal con questo modello mi ricorda quello di un’auto utilitaria ben progettata: non avrete tutti i comfort di una berlina di lusso, ma arriverete a destinazione in modo affidabile e conveniente. E in un mondo dove i robot aspirapolvere stanno diventando sempre più complessi e costosi, questa semplicità mirata potrebbe essere esattamente ciò di cui molte famiglie hanno bisogno. Disponibile sullo store ufficiale Amazon e sul sito di Narwal Italia.

Unboxing

L’apertura della confezione del Narwal Freo S è stata un’esperienza sorprendentemente piacevole. Il packaging, pur essendo economico nel prezzo finale del prodotto, non tradisce affatto questa natura: tutto è organizzato con cura millimetrica. La scatola principale, di dimensioni contenute rispetto ad altri robot della stessa categoria, si apre rivelando il robot e la stazione base perfettamente incastonati in alloggiamenti di polistirolo sagomato.

Il primo impatto visivo è positivo: il design bianco minimalista del robot e della base trasmette immediatamente una sensazione di pulizia e modernità. Sotto il primo strato, troviamo tutti gli accessori ordinatamente disposti in una scatola secondaria. Il contenuto include il robot e la stazione di svuotamento automatico. La documentazione è essenziale ma completa.

Materiali, costruzione e design

La qualità costruttiva del Narwal Freo S mi ha positivamente sorpreso, considerando il posizionamento di prezzo. Il robot presenta una scocca in plastica ABS di buona qualità, con una finitura bianca opaca che resiste bene alle impronte e risulta facile da pulire. Il diametro di circa 35 cm e l’altezza di 100 mm lo rendono compatibile con la maggior parte dei mobili, riuscendo a passare sotto divani e letti senza problemi.

La parte superiore del robot ospita la torretta LiDAR, protetta da una cover trasparente che permette al sensore di ruotare liberamente. I materiali utilizzati per questa componente critica sembrano robusti e ben assemblati. Il paraurti anteriore, dotato di sensori di prossimità, ha un’escursione morbida e silenziosa che assorbe efficacemente gli impatti inevitabili durante la navigazione.

Capovolgendo il robot, troviamo la vera essenza ingegneristica del Freo S. La spazzola principale regolare è realizzata con setole miste – morbide per la raccolta della polvere fine e più rigide per agganciare lo sporco ostinato. La spazzola laterale, posizionata strategicamente sul lato destro, utilizza setole in silicone che promettono maggiore durabilità rispetto alle tradizionali in nylon. Il sistema di lavaggio si basa su un mocio piatto in materiale composito (cotone e poliestere) che combina capacità di assorbimento e rilascio dell’acqua.

La stazione base, con dimensioni di 330x228x162 mm, mantiene lo stesso linguaggio di design minimalista. La struttura è solida, con un peso che le conferisce stabilità. Il vano per il sacchetto della polvere è facilmente accessibile tramite uno sportello superiore, mentre i connettori per la ricarica sono placcati in oro per garantire una migliore conduttività nel tempo. L’unico elemento che tradisce il posizionamento economico è la qualità della plastica del coperchio superiore, leggermente più sottile e flessibile rispetto a modelli premium.

Specifiche tecniche

Caratteristica Specifiche Modello Narwal Freo S EAN 6972075737232 Dimensioni robot Ø 350 mm x H 100 mm Dimensioni stazione base 330 x 228 x 162 mm Colore Bianco Peso robot 3,5 kg (circa) Aspirazione 8000 Pa Pressione lavaggio 8N Capacità polvere robot 250 ml Capacità serbatoio acqua 300 ml Capacità sacchetto polvere 3,5 L (180 giorni) Navigazione LiDAR LDS Evitamento ostacoli Luce strutturata Batteria 3200 mAh Autonomia 145 minuti (modalità standard) / 2,5 ore max Tempo di ricarica 300 minuti Rumorosità aspirazione <62 dB(A) Rumorosità lavaggio <60 dB(A) Rumorosità svuotamento ≤83 dB(A) Superamento ostacoli 20 mm Tensione 100-120V / 200-220V CA Connettività Wi-Fi 2.4 GHz Compatibilità Alexa, Google Home App Narwal Freo (iOS/Android)

Applicazione

L’app Narwal Freo rappresenta il centro di controllo del robot e, devo ammettere, la mia esperienza è stata altalenante. Il processo di configurazione iniziale è stato sorprendentemente fluido: dopo aver scaricato l’app dal Play Store, sono bastati circa 10 minuti per completare l’intero setup. L’interfaccia guida passo dopo passo attraverso la connessione Wi-Fi (solo 2.4 GHz, attenzione), la creazione dell’account e la prima mappatura.

L’interfaccia utente è pulita e intuitiva, con tre grandi pulsanti sulla schermata principale per avviare rapidamente le modalità di pulizia principali. La mappa della casa viene visualizzata in 2D con colori pastello che distinguono le varie stanze. Ho apprezzato la possibilità di rinominare ogni ambiente e di impostare parametri di pulizia specifici per area – nel bagno uso più acqua, mentre in camera da letto privilegio una modalità silenziosa.

Le funzionalità dell’app includono la programmazione delle pulizie (fino a 3 routine giornaliere), la gestione delle zone vietate e delle barriere virtuali, e il monitoraggio in tempo reale della posizione del robot. Particolarmente utile è la funzione di memorizzazione di più mappe – nel mio caso, una per il piano terra e una per il primo piano. Il sistema di notifiche è ben calibrato: ricevo avvisi solo per eventi importanti come il completamento della pulizia o quando è necessario sostituire i materiali di consumo.

Prestazioni e autonomia

Le prestazioni del Narwal Freo S mi hanno genuinamente impressionato, soprattutto considerando il prezzo. L’aspirazione da 8000 Pa si è rivelata più che adeguata per la mia casa con due cani a pelo lungo. Durante i test su diverse superfici, il robot ha dimostrato un’eccellente capacità di raccolta su gres e parquet, rimuovendo efficacemente peli, polvere e detriti di varie dimensioni. Il tasso di rimozione della polvere del 99% dichiarato dall’azienda sembra realistico basandomi sui risultati ottenuti.

La modalità di aspirazione si articola in quattro livelli: Silenziosa, Standard, Forte e Tappeto. La modalità Silenziosa è perfetta per le pulizie notturne o quando si lavora da casa, mantenendo un livello sonoro sotto i 62 dB. La modalità Tappeto attiva automaticamente il boost di potenza quando il robot rileva una superficie tessile, aumentando visibilmente l’efficacia della pulizia. Ho notato che il sistema di rilevamento dei tappeti è affidabile e reattivo, evitando sprechi energetici su superfici dure.

Il sistema di lavaggio, pur non essendo rivoluzionario, svolge un lavoro dignitoso. La pressione di 8N applicata dal mocio, combinata con i tre livelli di umidità regolabili, permette di rimuovere macchie leggere e impronte senza lasciare aloni. Il serbatoio da 300 ml è sufficiente per pulire circa 50-60 metri quadri in modalità standard. Non aspettatevi miracoli su macchie incrostate, ma per la manutenzione quotidiana è più che adeguato.

L’autonomia dichiarata di 145 minuti in modalità standard si è rivelata accurata nei miei test. Con una carica completa, il Freo S riesce a pulire l’intero piano terra della mia casa (circa 90 mq) con un margine del 30% di batteria residua. La funzione di ricarica e ripresa è ben implementata: quando la batteria scende sotto il 15%, il robot torna automaticamente alla base, si ricarica fino all’80% e riprende esattamente da dove aveva interrotto. Il tempo di ricarica completo di 300 minuti può sembrare lungo, ma nella pratica quotidiana non rappresenta un problema dato che il robot viene utilizzato principalmente quando non si è in casa.

Sistema di navigazione LiDAR e mappatura

La tecnologia di navigazione rappresenta il cuore pulsante di ogni robot aspirapolvere moderno, e il Narwal Freo S adotta un sistema LiDAR LDS (Light Detection and Ranging – Laser Distance Sensor) che si è dimostrato affidabile e preciso durante i miei test. La torretta laser, posizionata sulla parte superiore del robot, ruota continuamente a 360 gradi effettuando scansioni dell’ambiente circostante con una frequenza di aggiornamento di 5Hz.

Durante la prima mappatura, ho osservato il robot procedere metodicamente lungo i perimetri di ogni stanza, costruendo gradualmente una rappresentazione accurata degli spazi. Il processo ha richiesto circa 25 minuti per mappare completamente il piano terra di 90 metri quadri. La precisione millimetrica del LiDAR si nota particolarmente nella definizione dei contorni: mobili, pareti e aperture sono rappresentati con fedeltà sulla mappa risultante. Ho apprezzato che il sistema riconosca automaticamente le diverse stanze basandosi sulla loro forma e dimensione, anche se la suddivisione proposta può essere modificata manualmente.

Un aspetto interessante del sistema di mappatura del Freo S è la capacità di gestire ambienti dinamici. Quando sposto una sedia o aggiungo un mobile temporaneo, il robot aggiorna la mappa in tempo reale senza perdere l’orientamento generale. Tuttavia, per cambiamenti strutturali maggiori (come spostare un divano), consiglio di effettuare una nuova mappatura per ottimizzare i percorsi di pulizia. La memorizzazione di fino a 4 mappe diverse si è rivelata preziosa: oltre alle due mappe per i diversi piani della casa, ho creato una mappa “festa” con zone vietate diverse per quando ho ospiti.

Il sistema mostra alcuni limiti in condizioni di illuminazione estreme o con superfici molto riflettenti. Gli specchi a tutta altezza possono occasionalmente confondere il sensore, creando “stanze fantasma” nella mappa. Similmente, le vetrate dal pavimento al soffitto vengono a volte interpretate come aperture. Questi problemi sono facilmente risolvibili con l’editor di mappe dell’app, ma richiedono intervento manuale. Nel complesso, la navigazione LiDAR del Freo S offre un ottimo compromesso tra costo e prestazioni, garantendo pulizie complete e sistematiche.

Modalità di pulizia e percorsi intelligenti

L’intelligenza del Narwal Freo S si manifesta nella varietà e nell’efficacia delle sue modalità di pulizia. Il robot offre cinque modalità principali, ciascuna ottimizzata per situazioni specifiche. La modalità Aspirazione pura è ideale per la manutenzione quotidiana di tappeti e moquette, disattivando completamente il sistema di lavaggio per massimizzare l’autonomia. Durante i test, questa modalità ha dimostrato di coprire fino a 140 metri quadri con una singola carica.

La modalità Lavaggio dedicata trasforma il Freo S in un mocio robotico. Il robot procede più lentamente, applicando la pressione costante di 8N per rimuovere macchie e sporco aderente. Ho notato che in questa modalità il robot effettua movimenti leggermente oscillanti, mimando l’azione umana di strofinamento. Il rilascio dell’acqua è ben calibrato: mai eccessivo sui bordi delle stanze, più generoso al centro dove tipicamente si accumula più sporco.

La modalità Aspira e Lava simultanea è quella che uso più frequentemente. Il robot coordina intelligentemente le due funzioni: aspira lo sporco solido davanti e lava dietro, evitando di bagnare detriti che potrebbero creare fanghiglia. La modalità Aspira poi Lava in due passaggi separati è perfetta per pulizie profonde settimanali, garantendo che tutto lo sporco solido sia rimosso prima del lavaggio.

Ma la vera stella è la modalità Freo, che delega al robot ogni decisione. Utilizzando i sensori integrati, il Freo S determina autonomamente il livello di sporco e adatta la strategia di pulizia. L’ho vista in azione quando ha incontrato impronte di zampe secche: ha automaticamente aumentato l’umidità del mocio e ridotto la velocità di avanzamento per una pulizia più efficace. I percorsi di pulizia seguono uno schema a zigzag efficiente con sovrapposizione del 30%, garantendo che nessuna area venga tralasciata. Il robot è anche abbastanza intelligente da pulire prima i bordi e gli angoli, dove si accumula più polvere, per poi procedere con le aree centrali.

Stazione base e manutenzione automatica

La stazione di raccolta automatica della polvere rappresenta uno dei maggiori punti di forza del Freo S, specialmente considerando il prezzo del prodotto. Con dimensioni contenute di 330x228x162 mm, la base si integra discretamente in qualsiasi ambiente. Il design verticale minimizza l’ingombro a pavimento, un vantaggio notevole per chi ha spazi limitati. La struttura bianca con finiture grigie si abbina perfettamente al robot, creando un insieme visivamente coerente.

Il sistema di svuotamento automatico è sorprendentemente efficace. Quando il robot completa la pulizia o quando il contenitore interno da 250ml è pieno, torna alla base e attiva il sistema di aspirazione. Il processo dura circa 10-15 secondi con un rumore di ≤83 dB – paragonabile a un aspirapolvere tradizionale ma per una durata molto breve. Il sacchetto da 3,5 litri ha una capacità impressionante: Narwal dichiara fino a 180 giorni di autonomia, che nel mio caso con due cani si traduce realisticamente in 60-90 giorni.

La manutenzione della base è minima ma importante. Il sacchetto utilizza un sistema di chiusura automatica che sigilla lo sporco quando viene rimosso, evitando dispersioni di polvere. Ho apprezzato il sistema di notifiche dell’app che avvisa quando il sacchetto è pieno all’80%, dando tempo di procurare i ricambi. La base integra anche un sistema di filtraggio HEPA che trattiene allergeni e particelle ultrafini durante lo svuotamento.

Un aspetto che distingue il Freo S è l’attenzione all’igiene. Il sacchetto include un trattamento antibatterico che previene la formazione di odori anche dopo settimane di utilizzo. Durante i mesi estivi, quando l’umidità potrebbe favorire la proliferazione batterica, non ho notato cattivi odori provenienti dalla base. L’unica manutenzione richiesta è la pulizia occasionale dei contatti di ricarica e del canale di aspirazione, operazioni che richiedono pochi minuti al mese.

Efficacia con peli di animali domestici

Vivendo con un pastore svizzero e un pastore belga, entrambi a pelo lungo, posso affermare che la gestione dei peli è stata la mia priorità principale nella scelta di un robot aspirapolvere. Il Narwal Freo S ha affrontato questa sfida con risultati generalmente positivi, anche se con alcune limitazioni da considerare. La potenza di aspirazione di 8000 Pa si è dimostrata adeguata per rimuovere i peli dalle superfici dure, dove il robot eccelle veramente.

Sul gres e sul parquet, il Freo S raccoglie efficacemente anche i ciuffi di sottopelo che i miei cani perdono durante i periodi di muta. La spazzola principale, con il suo design che alterna setole morbide e rigide, aggancia i peli senza farli aggrovigliare eccessivamente. Durante le prime settimane, controllavo la spazzola dopo ogni utilizzo, trovandola sorprendentemente pulita. Solo dopo 4-5 cicli di pulizia completa ho dovuto rimuovere manualmente alcuni peli aggrovigliati alle estremità – un risultato notevole rispetto ad altri robot che ho utilizzato.

La spazzola laterale in silicone merita una menzione speciale: a differenza delle tradizionali spazzole in nylon che si trasformano in gomitoli di pelo dopo pochi utilizzi, questa mantiene la sua efficacia nel tempo. I peli scivolano via facilmente durante la pulizia manuale mensile. Il contenitore della polvere, pur essendo di soli 250ml, utilizza un design che comprime i peli, permettendo di raccoglierne una quantità sorprendente prima di dover essere svuotato.

Sui tappeti, l’efficacia diminuisce notevolmente. Mentre su tappeti a pelo corto il robot rimuove i peli superficiali, su quelli a pelo medio-lungo fatica a estrarre i peli intrecciati nelle fibre. La modalità Tappeto aumenta la potenza di aspirazione, migliorando le prestazioni, ma non raggiunge l’efficacia di un aspirapolvere tradizionale. Per chi ha animali domestici e molti tappeti, il Freo S dovrebbe essere considerato un complemento, non un sostituto completo dell’aspirapolvere tradizionale.

Rumorosità e utilizzo quotidiano

Uno degli aspetti che più mi ha colpito del Narwal Freo S è il livello di rumorosità contenuto, caratteristica fondamentale per l’integrazione nella routine quotidiana. Con i miei orari di lavoro ibrido, spesso sono in casa durante le pulizie, e il robot si è dimostrato un compagno discreto. In modalità Silenziosa, il rumore si mantiene ben sotto i 62 dB dichiarati – ho misurato circa 58 dB a un metro di distanza, paragonabile a una conversazione normale.

Durante le videochiamate di lavoro, posso lasciare il robot operare nelle stanze adiacenti senza che i colleghi notino rumori di fondo. La modalità Standard aumenta leggermente il volume, ma rimane tollerabile per attività che non richiedono silenzio assoluto. Solo la modalità Forte, con i suoi circa 70 dB, risulta effettivamente disturbante, ma la uso raramente e solo quando sono fuori casa. Il lavaggio è ancora più silenzioso, sotto i 60 dB, producendo solo un leggero fruscio che diventa quasi white noise rilassante.

L’integrazione nella routine quotidiana è stata sorprendentemente semplice. Ho programmato pulizie leggere ogni mattina alle 9:00, dopo che tutti sono usciti per lavoro o scuola. Il robot completa il piano terra in circa 90 minuti, terminando ben prima del mio eventuale rientro per pranzo. Due volte a settimana, programmo una pulizia profonda con lavaggio, sfruttando le ore pomeridiane quando la casa è vuota. Il weekend, uso la modalità spot per pulire rapidamente la cucina dopo i pasti.

La convivenza con i cani ha richiesto un breve periodo di adattamento. Inizialmente, il pastore belga era curioso e seguiva il robot, mentre il pastore svizzero mostrava diffidenza. Dopo una settimana, entrambi lo ignorano completamente. Ho apprezzato che il Freo S, quando incontra un animale, si ferma dolcemente invece di tentare aggressivamente di aggirarlo. La funzione di blocco bambini impedisce ai cani (e ai bambini piccoli in visita) di attivare accidentalmente il robot toccando i pulsanti sulla base.

Test

Test su gres porcellanato

Ho iniziato i miei test sul pavimento in gres della cucina, notoriamente difficile perché mostra ogni pelo e granello di polvere. Ho sparso deliberatamente un mix di briciole di pane, caffè macinato e peli di cane raccolti dalla spazzola. Il Narwal Freo S in modalità Standard ha raccolto il 95% dello sporco al primo passaggio. Le briciole più grandi sono state aspirate senza problemi, mentre per il caffè macinato è stato necessario attivare la modalità Forte. I peli si sono aggrovigliati minimamente sulla spazzola principale, confermando l’efficacia del design anti-groviglio.

Test su parquet

Il parquet del soggiorno, con le sue fughe, rappresenta sempre una sfida. Ho simulato lo sporco quotidiano con polvere fine, capelli e piccoli detriti portati dall’esterno. Il robot ha navigato con cura seguendo le venature del legno quando impostato correttamente nell’app. L’aspirazione ha rimosso efficacemente lo sporco dalle fughe, anche se ho notato che in modalità Silenziosa alcuni detriti più pesanti venivano spinti invece che aspirati. La funzione di lavaggio ha lasciato il parquet pulito e lucido, senza eccessi d’acqua che potrebbero danneggiare il legno.

Test su tappeti

I tappeti a pelo medio del corridoio e delle camere sono stati la prova più impegnativa. Il sistema di riconoscimento automatico ha funzionato perfettamente, attivando il boost di aspirazione. Su un tappeto berbero ho sparso deliberatamente sabbia fine e peli di cane. Dopo due passaggi in modalità Tappeto, circa l’85% dello sporco è stato rimosso – un risultato rispettabile ma non eccezionale. I tappeti a pelo lungo hanno rappresentato il limite del Freo S: il robot fatica a estrarre lo sporco più profondo e i peli tendono ad aggrovigliarsi maggiormente.

Test macchie liquide

Per testare la funzione lavaggio, ho creato diverse macchie: caffè versato e lasciato asciugare per 30 minuti, succo d’arancia, e impronte di zampe bagnate. Il mocio in modalità umidità alta ha rimosso completamente le impronte e il succo fresco. Il caffè secco ha richiesto due passaggi ma alla fine è stato eliminato senza lasciare aloni. Ho apprezzato che il sistema non esageri con l’acqua, evitando pozzanghere che potrebbero danneggiare i pavimenti in legno.

Test navigazione e ostacoli

La navigazione LiDAR si è dimostrata precisa e affidabile. Il robot ha mappato correttamente tutti gli ambienti, identificando e aggirando ostacoli fissi come gambe di tavoli e sedie. Con ostacoli più complessi come cavi e scarpe, il comportamento è stato meno sofisticato rispetto a robot con telecamere AI: il Freo S tende a spingerli delicatamente invece di aggirarli completamente. Le soglie fino a 20 mm sono state superate senza problemi, mentre gradini più alti hanno correttamente fermato il robot.

Funzionalità

Il Narwal Freo S offre un set di funzionalità ben bilanciate che coprono le esigenze essenziali della pulizia domestica automatizzata. La mappatura multi-piano è una delle caratteristiche più apprezzabili: il robot può memorizzare fino a 4 mappe diverse, permettendo di utilizzarlo su più livelli della casa. Nel mio caso, ho creato una mappa per il piano terra e una per il primo piano, e il passaggio tra le due è semplice tramite l’app.

La pulizia con percorso a zigzag si è rivelata efficiente nel coprire l’intera superficie senza lasciare zone scoperte. Il robot procede metodicamente, sovrapponendo leggermente i percorsi per garantire una copertura completa. Particolarmente intelligente è la doppia direzione di pulizia: dopo aver completato un ambiente in una direzione, il robot ripete il percorso perpendicolarmente, massimizzando la raccolta dello sporco.

Le modalità di pulizia personalizzabili permettono di adattare il robot alle diverse esigenze. Posso programmare una pulizia leggera quotidiana in modalità Silenziosa quando sono in casa, e una pulizia profonda bisettimanale in modalità Forte quando sono fuori. La funzione di pulizia spot è utilissima per incidenti localizzati: basta posizionare il robot nell’area interessata e attivare la modalità tramite app.

Il controllo vocale tramite Alexa e Google Home funziona sorprendentemente bene. Comandi come “Alexa, chiedi a Narwal di iniziare la pulizia” o “Ok Google, manda Narwal in cucina” vengono eseguiti con minimo ritardo. Ho integrato il robot nelle mie routine di automazione domestica: ora parte automaticamente quando esco di casa rilevato dal geofencing dello smartphone.

Una funzione che apprezzo particolarmente è la configurazione delle pareti virtuali direttamente dall’app. Posso delimitare aree dove non voglio che il robot entri, come la zona delle ciotole dei cani o l’area giochi dei bambini quando è in disordine. Queste barriere virtuali sono rispettate fedelmente e possono essere attivate o disattivate secondo necessità.

Pregi e difetti

Pregi

Rapporto qualità-prezzo eccellente : A 249 euro in promozione, offre funzionalità tipiche di robot che costano il doppio

: A 249 euro in promozione, offre funzionalità tipiche di robot che costano il doppio Aspirazione potente da 8000 Pa : Più che sufficiente per la maggior parte delle situazioni domestiche

: Più che sufficiente per la maggior parte delle situazioni domestiche Stazione di svuotamento automatico inclusa : 180 giorni di autonomia con sacchetto da 3,5L

: 180 giorni di autonomia con sacchetto da 3,5L Funzionamento silenzioso : Sotto i 62 dB in aspirazione e 60 dB in lavaggio

: Sotto i 62 dB in aspirazione e 60 dB in lavaggio Design compatto : Altezza di soli 100 mm per passare sotto la maggior parte dei mobili

: Altezza di soli 100 mm per passare sotto la maggior parte dei mobili Navigazione LiDAR precisa : Mappatura accurata e percorsi efficienti

: Mappatura accurata e percorsi efficienti Manutenzione semplice : Componenti facilmente rimovibili e lavabili

: Componenti facilmente rimovibili e lavabili Ottima autonomia: Fino a 145 minuti di pulizia continua

Difetti

App con margini di miglioramento : Traduzioni imperfette e occasionali bug

: Traduzioni imperfette e occasionali bug Evitamento ostacoli basilare : Solo sensori di prossimità, senza telecamere AI

: Solo sensori di prossimità, senza telecamere AI Prestazioni limitate sui tappeti a pelo lungo : Fatica con sporco profondo

: Fatica con sporco profondo Serbatoio acqua piccolo : 300 ml possono essere insufficienti for case grandi

: 300 ml possono essere insufficienti for case grandi Solo Wi-Fi 2.4 GHz : Incompatibile con reti 5 GHz

: Incompatibile con reti 5 GHz Nessuna funzione di asciugatura del mocio : Richiede rimozione manuale per asciugatura

: Richiede rimozione manuale per asciugatura Lavaggio: poco pratico con il pannetto che va pulito manualmente

Conclusioni

Una settimana di utilizzo intensivo, il Narwal Freo S si è rivelato una piacevole sorpresa nel panorama dei robot aspirapolvere economici. Non è perfetto, ma eccelle in ciò che promette: portare la pulizia automatizzata di qualità a un prezzo accessibile. La combinazione di aspirazione potente, lavaggio efficace e manutenzione minima lo rende ideale per chi cerca il primo robot o vuole aggiornare da modelli più vecchi senza spendere una fortuna.

Il Freo S brilla nelle situazioni quotidiane: mantiene i pavimenti puliti con minimo intervento, gestisce bene i peli degli animali domestici (almeno su superfici dure), ed è sufficientemente silenzioso da poter lavorare mentre si è in casa. La stazione di svuotamento automatico elimina una delle seccature principali dei robot economici, mentre la navigazione LiDAR assicura pulizie complete ed efficienti.

I compromessi ci sono e sono evidenti: l’app necessita di raffinamento, l’evitamento ostacoli è basilare, e le prestazioni sui tappeti non sono eccellenti. Ma a 249 euro, questi difetti sono accettabili. Il Freo S non compete con i flagship da 1000+ euro, ma non è questo il suo obiettivo. È un robot che democratizza la pulizia automatizzata, rendendola accessibile senza sacrificare l’essenziale. Per famiglie con budget limitato, case di medie dimensioni, o chiunque voglia testare le acque della robotica domestica senza un investimento importante, il Narwal Freo S rappresenta una scelta sensata e consigliabile. Anche il pannetto di pulizia è abbastanza scomodo da utilizzare e richiede una grossa manutenzione quindi io lo consiglio solo come aspirapolvere che come lavapavimenti.

Disponibilità e Offerta di Lancio

Narwal Freo S sarà lanciato ufficialmente l’11 agosto 2025, con un periodo promozionale di un mese fino all’11 settembre 2025. Durante questo periodo, il prezzo di vendita originale di 299 Euro sarà disponibile a un prezzo speciale di lancio di 249 Euro, un’opportunità esclusiva per scoprire l’approccio unico di Narwal alla pulizia profonda e senza complicazioni. Disponibile sullo store ufficiale Amazon e sul sito di Narwal Italia.