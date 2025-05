Samsung, One UI 8 e Android 16: ecco quando arriveranno per tutti gli utenti

Samsung si prepara a portare One UI 8.0 e Android 16 sui suoi smartphone a partire da quest’estate. La conferma è arrivata durante l’evento dedicato a Material 3 Expressive, dove Google ha svelato non solo le novità di design per Android, ma anche le tempistiche di rilascio per il suo partner principale, Samsung.

One UI 8.0 e Android 16: quando arriveranno

Secondo quanto riportato, Android 16 sarà disponibile sui Google Pixel già nel mese di giugno. Tutti gli altri dispositivi Samsung invece dovranno aspettare ancora un po’, ma non si andrà oltre l’estate. La nuova versione porterà a tutti anche l’interfaccia del colosso asiatico, la nuova e tanto discussa One UI 8, la quale dovrebbe apportare diversi cambiamenti rispetto all’attuale interfaccia.

Le prime serie a ricevere Android 16 e One UI 8.0 dovrebbero essere:

Samsung Galaxy S25 , il nuovo top di gamma della casa;

I prossimi smartphone pieghevoli Galaxy Z, attesi per la seconda metà dell’anno.

Un rilascio più rapido e senza ritardi

Per quanto riguarda la distribuzione della One UI 8.0, tutto dovrebbe avvenire in maniera molto più veloce rispetto a quanto visto in passato per le altre interfacce. Samsung non ha alcuna intenzione di incappare nelle problematiche che hanno visto la One UI 7 più volte in ritardo.

L’aggiornamento alla One UI 8.0 dovrebbe quindi riportare Samsung a una pianificazione più regolare, con versioni del sistema operativo allineate agli anni di supporto garantiti per i dispositivi.

Cosa aspettarsi dalla One UI 8.0

Pur non introducendo rivoluzioni rispetto alla versione precedente, la One UI 8.0 porterà alcune novità interessanti, soprattutto in termini di design e ottimizzazioni. Gli utenti possono aspettarsi:

Un’interfaccia più pulita , grazie al design Material 3 Expressive di Google;

Miglioramenti nelle prestazioni , con una gestione più efficiente delle risorse;

Funzioni riviste per la personalizzazione , inclusi widget e sfondi dinamici;

Sicurezza potenziata, con nuove opzioni per la privacy.

Il programma beta della One UI 8.0 dovrebbe essere lanciato già nelle prossime settimane, permettendo agli utenti iscritti di provare le novità in anteprima. Per tutti gli altri, basterà attendere l’inizio dell’estate per vedere Android 16 e la nuova interfaccia sui propri dispositivi Samsung.