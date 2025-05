Google

Google sta testando un nuovo layout per la sua homepage che prevede la scomparsa del pulsante “Mi sento fortunato”, presente fin dai primi anni di vita del motore di ricerca. Alcuni utenti hanno segnalato un’interfaccia modificata, dove al posto dello storico pulsante compare un tasto con l’etichetta “Search”, posizionato accanto al campo di inserimento delle parole chiave.

In sperimentazione una nuova interfaccia di ricerca senza il pulsante storico

Il pulsante “Mi sento fortunato” consentiva di accedere direttamente al primo risultato di una ricerca, saltando la pagina con l’elenco dei risultati. Introdotto come funzione distintiva e quasi ironica, è stato a lungo un elemento iconico dell’esperienza su Google. La sua presenza è rimasta invariata per oltre due decenni, anche se il suo utilizzo effettivo era diventato marginale con il tempo. La sua rimozione segnerebbe la fine di una fase storica per il motore di ricerca.

L’esperimento è stato osservato solo su alcuni account e dispositivi, il che indica che Google sta testando la nuova interfaccia in modo controllato. Al momento non è noto se la modifica diventerà permanente o se si tratta di un test temporaneo. L’azienda, come spesso accade in questi casi, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, e non esistono annunci pubblici collegati a questa sperimentazione.

La sostituzione del pulsante storico con un semplice tasto “Search” rientrerebbe in una strategia volta a rendere l’interfaccia più essenziale e funzionale. Negli ultimi anni, Google ha progressivamente ridotto gli elementi grafici sulla sua homepage, privilegiando linee pulite e un’esperienza d’uso immediata. Il cambiamento potrebbe allinearsi con la necessità di adattare la pagina principale a una varietà crescente di dispositivi e schermi.

Il nuovo pulsante “Search” rafforza la funzione principale della homepage, cioè permettere all’utente di avviare una ricerca nel modo più diretto possibile. La semplificazione dell’interfaccia potrebbe contribuire a ridurre le distrazioni e a rendere più chiara l’azione principale prevista dalla pagina. In questo senso, la scomparsa del pulsante “Mi sento fortunato” riflette una razionalizzazione dell’esperienza utente.

Il comportamento degli utenti nel tempo ha reso obsoleta la funzione offerta da “Mi sento fortunato”. La maggior parte delle ricerche viene avviata con l’aspettativa di scegliere tra più risultati. Inoltre, Google mostra ormai risposte dirette, box informativi e anteprime già nella prima pagina. In questo contesto, la funzione che salta direttamente al primo link ha perso rilevanza pratica.