NVIDIA GeForce RTX 5060: arriva la potenza Blackwell

La GeForce RTX 5060 è finalmente realtà. NVIDIA ha ufficializzato la scheda il 19 maggio, alla vigilia del Computex 2025. Si tratta del primo modello mainstream della serie Blackwell, una GPU che porta le ultime tecnologie nel segmento più accessibile del gaming PC. Una RTX 5050 potrebbe affacciarsi in futuro, ma al momento non ci sono certezze. A livello architetturale, la 5060 eredita le innovazioni già viste nelle sorelle maggiori: in particolare, DLSS 4 e la nuova tecnologia Multi-Frame Generation (MFG). Due elementi che puntano a rendere l’esperienza visiva più fluida, più reattiva, più credibile. In termini di pura potenza grafica, tuttavia, la differenza rispetto alla RTX 4060 resta contenuta: NVIDIA parla infatti di un incremento del 10-15%.

Prestazioni e limiti della scheda NVIDIA

Con 8 GB di VRAM, il target rimane chiaramente il Full HD. Il 1440p sembra un traguardo difficile, se non in scenari molto ottimizzati. Alcuni si chiedono se una GPU di nuova generazione non avrebbe dovuto offrire di più. Il pubblico di riferimento però non è chi aggiorna ogni anno, ma chi è fermo alle RTX 2060 o 3060. In quel contesto, il salto diventa significativo, anche senza rivoluzioni. Manca ancora un quadro chiaro sulle prestazioni reali, perché NVIDIA non ha distribuito i driver alla stampa prima del lancio. Le schede sono in circolazione, ma inattive, in attesa di un aggiornamento software. Una scelta insolita che ha generato perplessità. La motivazione ufficiale parla di ulteriori ottimizzazioni. Un modo per nascondere debolezze o solo strategia di marketing?

La RTX 5060 desktop partirà negli Stati Uniti da 299 dollari, mentre i primi laptop equipaggiati con la versione mobile della scheda saranno disponibili da 1.099 dollari. Nulla di certo ancora per i prezzi europei. Nel frattempo, si consiglia cautela: meglio attendere le prime recensioni indipendenti, attese nei prossimi giorni. Molti gamer guardano con curiosità, altri con diffidenza. È davvero l’erede degna del segmento entry-level? O si tratta solo di un rinnovamento di facciata? La risposta arriverà presto, ma intanto la NVIDIA GeForce RTX 5060 ha acceso i riflettori.