iPhone 17 Air, l’autonomia potrebbe deludere

Il colosso sudcoreano Samsung ha da poco svelato il suo primo smartphone estremamente sottile. Ci stiamo riferendo al nuovo Samsung Galaxy S25 Edge, ma sappiamo che ben presto avrà un notevole rivale. Il colosso americano Apple sta infatti preparando l’arrivo ufficiale sul mercato del suo rivale, ovvero il prossimo iPhone 17 Air. Di quest’ultimo sono già emerse numerose informazioni che ci hanno confermato il suo spessore estremamente contenuto. Tuttavia, sembra che questo spessore ridotto andrà ad incidere negativamente sull’autonomia dello smartphone.

iPhone 17 Air potrebbe deludere dal punto di vista dell’autonomia

Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, il prossimo iPhone 17 Air potrebbe deludere dal punto di vista dell’autonomia. Nel corso delle ultime ore sono infatti emersi nuovi dettagli riguardanti la batteria che sarà montata a bordo. Sembra che lo smartphone potrà contare su una batteria con una capienza molto ridotta. Si parla infatti in rete di appena 2800 mah.

Questo sarà sicuramente dovuto allo spessore complessivo che avrà lo smartphone. Quest’ultimo avrà infatti come caratteristica principale uno spessore estremamente contenuto, pari a soli 5.5 mm. Sembrerebbe però che proprio per questo motivo sarà montata una batteria decisamente poco capiente. Per il momento sono comunque ancora rumors e indiscrezioni.

Se sarà effettivamente così, però, questo renderebbe il prossimo iPhone 17 Air meno prestante in ambito autonomia rispetto al nuovo Samsung Galaxy S25 Edge. Anche quest’ultimo si distingue per la presenza di uno spessore contenuto. Nonostante questo, però, a bordo è presente una batteria più capiente da 3900 mah. Staremo comunque a vedere se sarà così e se l’autonomia del prossimo smartphone di casa Apple deluderà veramente o meno.

Ricordiamo comunque che la controparte di casa Samsung risulta essere davvero interessante, con il suo spessore di soli 5.8 mm. Dal punto di vista prestazionale quest’ultimo non sembra avere particolari rinunce, dato che è presente il soc Exynos 2400.