Smart TV Hisense 40″ HD a prezzo bomba con il -17% di Amazon

L’Hisense 40″ HD 40E43KT è uno smart TV che arriva sul mercato con una serie di caratteristiche tecniche che lo rendono perfetto per diverse tipologie di utenti. Se siete in cerca di un nuovo dispositivo per guardare film, serie tv e programmi preferiti, con questo nuovo modello Hisense potete ottenere un’esperienza d’uso inevitabilmente eccellente.

Non a caso, questo smart TV marchiato Hisense si contraddistingue grazie ad alcune importanti caratteristiche tra cui la risoluzione HD del pannello LCD che dispone di Tuner DVB-T2. Non mancano inoltre funzionalità Game Mode pensate appositamente per tutti gli utenti appassionati di gaming.

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

Hisense 40″ HD 40E43KT: oggi in offerta su Amazon

Grazie allo sconto attualmente disponibile sulla pagina web del colosso dell’e-commerce Amazon oggi potete acquistare un nuovo smart TV spendendo molto meno.

Non passa certamente inosservato il design slim con cornici sottili che rende lo schermo di dimensioni maggiori e offre, di conseguenza, un’esperienza visiva ottimizzata. Presente anche un sistema operativo VIDAA U6 con controlli vocali Alexa, Wi-Fi integrato e telecomando con accesso diretto a ben nove piattaforme tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, RaiPlay.

Oltre a un’esperienza visiva decisamente eccellente, questo dispositivo progettato dal marchio Hisense vanta di un sistema audio immersivo DTS X con jack doppio audio. Ciò rende la visione di film, programmi e partite di calcio inevitabilmente più ottimizzata e immersiva. Perché continuare a usare un vecchio dispositivo?

Approfittando subito dello sconto messo a disposizione da Amazon avete l’opportunità di acquistare lo smart TV Hisense 40″ HD 40E43KT a un prezzo super conveniente. In concreto, per oggi potete procedere con l’acquisto risparmiando il 17% sul prezzo di listino pagando dunque solo 222,99 euro anziché 267,41. Non aspettate altro tempo, l’offerta potrebbe terminare in qualsiasi momento.