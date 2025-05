DS N°4: Il crossover si reinventa con eleganza sportiva

La nuova DS N°4 si presenta con proporzioni invariate ma un look profondamente evoluto. La lunghezza di 4,40 metri e la larghezza di 1,87 metri danno slancio a una carrozzeria dallo stile scolpito e moderno. Il frontale ridisegnato domina la scena con una griglia nero lucido, tagliata da sottili elementi a LED, e un logo centrale illuminato che calamita lo sguardo. Il cofano allungato di 12 mm accentua la sportività, mentre i fari DS MATRIX LED VISION garantiscono una visibilità impeccabile anche nelle situazioni più complesse. Dietro la DS troviamo i fari a LED con finitura Dark Chrome incisa al laser aggiungono un tocco scultoreo. Di serie i cerchi sono da 19 pollici, con 20 pollici disponibili per la Plug-in.

All’interno della DS, l’abitacolo si veste di inserti Clous de Paris e materiali pregiati. Spiccano la pelle Nappa Criollo Marrone e l’Alcantara nera, rifiniti con dettagli Light Gold. La tecnologia è protagonista nel modello DS con un quadro strumenti da 10,25 pollici, un sistema infotainment DS IRIS SYSTEM da 10 pollici e ChatGPT integrato nell’assistente vocale. Optional è poi l’impianto FOCAL ELECTRA con 14 altoparlanti.

Motorizzazioni ibride per la nuova DS

Le versioni Mild Hybrid e Plug-in Hybrid della DS offrono efficienza e versatilità. La prima monta un 1.2 PureTech da 136 CV, supportato da un’unità elettrica da 29 CV per una potenza combinata di 145 CV. Le brevi tratte in elettrico sono silenziose e fluide. La Plug-in invece affianca al 1.6 turbo benzina da 180 CV un motore elettrico da 110 CV, per 225 CV complessivi e 360 Nm di coppia. L’accelerazione 0-100 km/h si ferma a 7,1 secondi, mentre la batteria da 14,6 kWh assicura 81 km WLTP in modalità elettrica. In dotazione nella DS troviamo anche un caricatore da 3,7 kW, mentre optional è quello da 7,4 kW.

La DS N°4 E-TENSE sorprende poi con un motore da 213 CV e 343 Nm alimentato da una batteria da 58,3 kWh, per 450 km WLTP di autonomia. Ricarica in AC a 11 kW, in DC a 120 kW: bastano 30 minuti dal 20 all’80%. Non manca la funzione V2L per alimentare dispositivi esterni. Il modello Diesel, con 1.5 BlueHDi da 130 CV, arriverà in seguito. In dotazione su tutte le versioni, sistemi ADAS di ultima generazione abilitano la guida autonoma di Livello 2.