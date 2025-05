OnePlus Pad 3, il debutto ufficiale è fissato per il 5 giugno

Con una mossa che conferma la sua ambizione nel settore tablet, OnePlus ha annunciato che il 5 giugno 2025 alle 8:30 sarà svelato ufficialmente il nuovo OnePlusPad 3. Dopo due anni di crescita costante nel settore, l’azienda si prepara a consolidare la propria presenza lanciando un dispositivo che punta a superare le aspettative in termini di velocità, efficienza e interazione tra dispositivi.

La novità più attesa riguarda l’integrazione del potentissimo Snapdragon 8 Elite, l’ultima novità della tecnologia mobile. Questo processore rappresenta un salto in avanti nelle prestazioni, infatti è pensato per coloro che cercano il massimo, sia in ambito lavorativo che nell’intrattenimento ad alta complessità grafica. Il Pad 3 nasce quindi per rispondere alle esigenze di chi vuole un tablet potente, ma anche versatile e bello da vedere.

OnePlus Pad 3: design elegante e vantaggi esclusivi per chi prenota subito

Il sistema multitasking Open Canvas, già apprezzato nei modelli precedenti, è stato migliorato ulteriormente. L’interfaccia è più fluida, le funzioni più reattive, rendendo l’esperienza utente ancora più dinamica e produttiva. Il sistema OnePlus, già noto per la sua integrazione tra dispositivi, si espande poi con nuove funzionalità. Il Pad 3 infatti supporta il mirroring istantaneo e la condivisione semplificata, persino con prodotti Apple.

L’estetica gioca un ruolo centrale in questo nuovo modello. OnePlus propone la colorazione Storm Blue, un blu reale opaco che unisce eleganza e sobrietà. Un tocco unico che lo rende adatto sia all’uso professionale che personale. La cura nei dettagli estetici si accompagna a scelte tecnologiche avanzate, come il supporto per il controllo remoto del Mac e il trasferimento di file con il semplice trascinamento.

Per il pubblico europeo, l’azienda ha lanciato anche una promozione anticipata chiamata “Bonus Drop”. Con una prenotazione simbolica di un euro, i clienti potranno accedere a vantaggi per un valore di quasi 100€. Uno sconto diretto di 50€ e un caricatore SUPERVOOC da 80W incluso nell’acquisto. L’offerta sarà valida dal 5 giugno al 31 luglio 2025.