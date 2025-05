OPTIMA Super Mobile Smart è la promo che batte Iliad e CoopVoce con 100GB quasi gratis

Optima, operatore virtuale che punta su tariffe convenienti e complete, ha lanciato una nuova offerta chiamata Super Mobile Smart. Si tratta di una promozione pensata per chi cerca tanti giga, chiamate illimitate e un prezzo fisso. Il costo mensile è di 4,95€, una cifra contenuta che non subirà variazioni nel tempo.

Cosa offre Super Mobile Smart

L’offerta mette a disposizione 100 GB di traffico dati in 4G, ideale per chi naviga spesso, guarda video in streaming o utilizza i social. Inoltre, sono inclusi minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, garantendo una comunicazione costante e senza pensieri.

L’offerta è valida per tutti i clienti, senza limitazioni sull’operatore di provenienza, quindi possono aderire utenti provenienti da qualsiasi compagnia telefonica.

Costi di attivazione e promozione speciale

Per l’attivazione dell’offerta, c’è da pagare il costo di 9,90€ per la SIM, scontato di 10€ rispetto ai soliti 19,90€. Bisognerà dunque pagare solo la prima volta 14,85 €, assicurandosi anche il primo mese dell’offerta. Dopo il primo mese, si procederà nel pagare solo 4,95€ per sempre.

Porta un amico e ottieni una ricarica gratuita

Optima ha pensato anche a un sistema di ricompensa per chi invita amici a passare a Super Mobile Smart. Infatti, se si porta un amico, entrambi ricevono 5€ di ricarica gratuita, un piccolo extra che premia la fedeltà e la condivisione dell’offerta.

Prodotto dell’Anno 2025

Non è un caso che Super Mobile Smart sia stato “Eletto Prodotto dell’Anno 2025” nella categoria Servizi Telecomunicazioni Mobile. Optima punta su trasparenza, convenienza e zero vincoli, offrendo una tariffa completa e accessibile. Con 100 GB al mese, minuti illimitati e un prezzo fisso, Super Mobile Smart si presenta come una delle offerte più competitive nel panorama degli operatori virtuali. Inoltre, il premio come Prodotto dell’Anno 2025 conferma la qualità della proposta.

Chi cerca un piano semplice, con tanti giga e costi chiari, troverà in questa offerta una soluzione concreta e vantaggiosa.