iPhone 17 Air: si apre uno spiraglio per la batteria al Silicio Carbonio

Come ben sappiamo ormai il 2025 sarà l’anno in cui Apple lancerà per la prima volta il proprio iPhone super sottile, stiamo parlando di iPhone 17 Air, il quale da solo costituisce una vera e propria scommessa da parte dell’azienda della mela dal momento che a fronte di un design sicuramente accattivante impone al momento dell’acquisto a due importanti rinunce, una è rappresentata dalla fotocamera posteriore che sarà costituita da un unico sensore per consentire appunto di diminuire lo spessore in maniera importante e il secondo, probabilmente la rinuncia più gravosa, è rappresentata dalla batteria che da sempre è uno degli elementi che maggiormente influisce sullo spessore di un dispositivo che per poter essere abbastanza piccolo obbligherà l’azienda a optare per una capacità decisamente più bassa.

Quest’ultimo punto dovrebbe verificarsi, però se Apple decidesse di puntare sulle classiche batterie agli ioni di litio, le quali ormai stanno cedendo il passo ad una nuova tecnologia basata su elettrodi, anodo e catodo, al silicio carbonio, tecnologia che consente di ottenere una maggiore densità energetica e dunque a parità di dimensioni di avere una capacità maggiore.

Una speranza da TDK

Le ultime voci di corridoio parlavano per l’appunto della presenza di una classica batteria agli ioni di litio con dunque una capacità ridotta in modo importante, recenti voci però aprono le speranze per una batteria basata invece sul carbonio silicio, tali speranze arrivano direttamente da uno dei maggiori produttori di batterie, TDK, Che vanta tra i suoi clienti per l’appunto nomi del calibro di Samsung ed Apple, l’azienda ha annunciato di essere abbastanza avanti sulla tabella di marcia per quanto riguarda la terza generazione di batterie al silicio carbonio al punto che le spedizioni e le disponibilità per le aziende partiranno da giugno e non da settembre, in una dichiarazione, il capo dell’azienda ha annunciato che tutto ciò “potrebbe dare ai produttori di smartphone tempo sufficiente per utilizzare queste celle in modelli più sottili in lancio quest’anno.”

Ovviamente potete intuire da voi che si tratterebbe di un passo importante per Apple e soprattutto a suo vantaggio dal momento che i nuovi iPhone di solito escono intorno a settembre dunque l’arrivo di questa nuova tecnologia a giugno potrebbe effettivamente dare spazio e tempo ad Apple di agire per adottare questa soluzione e spostare l’ago della bilancia a proprio favore, ricordiamo infatti che non tutti potrebbero essere disposti a rinunciare soprattutto alla capacità della batteria in favore di un design super sottile.