iPhone pieghevole: Apple vuole lanciarne uno ogni anno

I discorsi che stanno riguardando l’ambito smartphone sembrano un po’ stagnanti, se non fosse per un prodotto in particolare: il prossimo iPhone pieghevole. Quello che sarà il primo dispositivo di questo genere prodotto a Cupertino, garantirà una boccata d’aria ad un mercato che probabilmente attende una soluzione del genere da parte del gigante americano ormai da tanto tempo. Secondo quanto trapelato in queste ore, l’intento principale di Apple è quello di fare anche del suo iPhone pieghevole un appuntamento annuale, come per la line-up di iPhone standard.

Una nuova era per i foldable: sfida aperta ai concorrenti

Il lancio dell’iPhone pieghevole non sarà privo di concorrenza. Sul mercato sono già presenti dispositivi come il Samsung Galaxy Z Fold 7, il Google Pixel 9 Pro Fold e l’Oppo Find N5, ognuno dei quali offre caratteristiche avanzate. Samsung e Google, in particolare, puntano sull’integrazione dell’AI con Gemini, mentre Oppo si distingue per un design sottile e un prezzo competitivo.

Per Apple, la sfida sarà non solo quella di competere in termini di hardware, ma anche di offrire un’esperienza software superiore. L’azienda sta lavorando su una tecnologia che renderà la piega del display quasi invisibile, migliorando l’estetica e l’usabilità del dispositivo.

Quando arriverà il nuovo iPhone pieghevole

Le informazioni sulla data di lancio restano contrastanti. Alcuni report indicano il 2026, in occasione del debutto dell’iPhone 18, mentre altri suggeriscono il 2027, per celebrare il 20° anniversario del primo iPhone. In ogni caso, Apple sembra pronta a fare del suo foldable un appuntamento annuale, come già accade per i modelli tradizionali.

Il primo iPhone pieghevole rappresenterà una nuova opzione per gli utenti, accanto ai modelli classici come il prossimo iPhone 17 Air. Resta da vedere se questa nuova gamma avrà il successo sperato o se rischierà di seguire la sorte dei modelli mini e Plus, che non hanno mai veramente conquistato il mercato.