Google rafforza Android: nuovi blocchi automatici contro le truffe

Tra tutte le novità annunciate all’Android Show I/O Edition, ce n’è una che forse non farà gridare al miracolo… ma potrebbe davvero salvarti da una truffa bella e buona. Parliamo delle nuove misure di sicurezza che Google sta per introdurre su Android, pensate per bloccare sul nascere alcuni dei metodi più usati dai truffatori.

Android vieta installazioni durante le chiamate

Partiamo da una situazione che, purtroppo, è meno rara di quanto si pensi: ricevi una telefonata da un numero sconosciuto. Dall’altra parte, qualcuno che si spaccia per la tua banca, un tecnico dell’assistenza, o chissà chi, e ti convince a scaricare un’app “urgente”. Magari ti manda un link via SMS o ti guida passo passo nel farlo. E tu, nel panico, esegui. Il risultato? Hai appena installato qualcosa che non dovevi.

Ecco, Google ha deciso che è ora di dire basta. A breve, Android bloccherà automaticamente il sideloading di app (cioè l’installazione da fonti esterne al Play Store) se sei al telefono con un numero sconosciuto e se non hai mai installato nulla in quel modo prima. Ma non solo: durante la chiamata non potrai nemmeno concedere permessi di accessibilità alle app, quelli che – per capirci – danno accesso profondo al sistema. Il tutto con un avviso chiaro sul perché: “i truffatori potrebbero tentare di prendere il controllo del tuo dispositivo”.

Un’altra mossa interessante: se stai facendo una videochiamata e condividendo lo schermo, Android proverà a scoraggiarti dall’aprire app bancarie. Per ora questa funzione partirà in UK, con banche come Monzo, NatWest e Revolut, ma l’idea è chiara: proteggerti anche quando non stai pensando alla sicurezza.

Infine, viene potenziata la modalità “Advanced Protection”, una specie di armatura digitale pensata per chi è particolarmente a rischio (politici, giornalisti, attivisti), ma che chiunque può attivare.

Insomma, non saranno novità da fuochi d’artificio, ma sono piccoli grandi scudi contro le trappole digitali di ogni giorno. E in un mondo dove i truffatori sono sempre più bravi… avere Android che ti copre le spalle non è affatto male.