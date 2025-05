Netflix: aumentano gli eventi in diretta sulla piattaforma

Netflix ha delineato una strategia ambiziosa che segna una svolta nella sua offerta di contenuti. Secondo recenti dichiarazioni l’intrattenimento dal vivo sarà sempre più centrale nel palinsesto della piattaforma. Tale nuovo corso rappresenta un chiaro tentativo di ridefinire il concetto di streaming, avvicinandolo sempre più ai modelli della televisione tradizionale, ma con la flessibilità e la portata globale che solo un colosso come Netflix può garantire. La diretta non è una novità assoluta per il servizio, ma ora diventa un asset strategico fondamentale.

Netflix: cosa cambia con gli eventi in diretta?

Tra gli eventi in programma spiccano il tanto atteso rematch tra Katie Taylor e Amanda Serrano, due partite della NFL in diretta nel giorno di Natale, oltre a una serie di nuovi show targati WWE, che promettono di consolidare la proposta live. A cui si aggiunge il celebre show WWE RAW, uno dei principali appuntamenti settimanali dedicati al wrestling

Anche se in Italia la situazione è ancora limitata, RAW, ad esempio, è disponibile esclusivamente su Discovery, gli spettatori possono comunque assistere a contenuti in diretta. Ciò anche se trasmessi in orari poco favorevoli per il fuso orario europeo. Come ad esempio il reality show Pop the Balloon e il talk show Everybody’s Live with John Mulaney, entrambi in onda il venerdì notte. E il prossimo 1 giugno andrà in onda Tudum 2025, l’evento annuale di presentazione delle novità Netflix. Ancora una volta in diretta nel cuore della notte per gli utenti italiani.

Oltre agli eventi live, la piattaforma offre ai suoi utenti anche una serie di nuove uscite che promettono un’esperienza sempre più variegata. Per la sua strategia, Netflix cerca di unire nuovi contenuti, pubblicità mirata ed ora anche eventi in diretta. In questo modo la piattaforma aumenta la sua posizione nel panorama dell’intrattenimento globale. Rafforzando così il proprio ruolo all’interno del settore streaming di tutto il mondo.