PosteMobile: prorogata la promo da 6,99 euro al mese

PosteMobile ha deciso di estendere la durata di una delle sue promo più apprezzate. Si tratta di Creami Extra Wow 150 Promo Cross Energia. È un’offerta dedicata a coloro che attivano un nuovo contratto di fornitura con Poste Energia, insieme alla SIM mobile. Inizialmente la scadenza per aderire era fissata al 27 aprile 2025. Ma ora i clienti avranno tempo fino al 3 agosto 2025 per attivare il contratto energetico. Ottenendo così il codice promozionale per sottoscrivere l’offerta. La promozione, invece, rimarrà valida fino al 14 settembre 2025, salvo ulteriori proroghe.

PosteMobile: le opzioni per la promo Energia

L’offerta Creami Extra Wow 150 Promo Cross Energia è disponibile al costo mensile di 6,99 euro. Include minuti ed SMS illimitati e ben 150 GB di traffico dati in 4G+. Per accedere a tale tariffa vantaggiosa, è necessario che il contratto Poste Energia, che accompagna l’offerta mobile, resti attivo. Infatti, se la fornitura di energia viene disattivata, il costo mensile dell’offerta salirà a 8,99 euro.

È possibile richiedere il codice promozionale solo recandosi fisicamente in uno degli uffici Poste Italiane. In aggiunta, chi decide di attivare tale promozione può beneficiare di uno sconto anche per il servizio PosteCasa Ultraveloce. Seguendo lo stesso procedimento del codice promozionale legato all’offerta mobile.

Per la SIM mobile, chi sceglie di aderire all’offerta dovrà acquistare la SIM al costo di 10 euro e fare una ricarica iniziale di 10 euro. Quest’ultima include anche il primo mese di traffico.

Per coloro che non sono interessati ad attivare un contratto energetico, ma desiderano comunque una tariffa vantaggiosa, l’offerta Creami Extra Wow 150 è una valida alternativa. Tale offerta di PosteMobile è disponibile sia online che in Ufficio Postale. In ogni caso, chiunque scelga di aderire a una di tali offerte avrà a disposizione una serie di vantaggi interessanti. Tra cui la possibilità di navigare senza limiti e restare sempre in contatto con amici e familiari, sia a livello nazionale che internazionale. Il tutto ad un prezzo estremamente competitivo.