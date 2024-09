WhatsApp è sempre alla ricerca di soluzioni per migliorare l’esperienza dei propri utilizzatori. Ecco perché sta sviluppando una funzione che potrebbe ridurre la ricezione di messaggi indesiderati. L’attenzione è rivolta in particolare alla gestione delle comunicazioni provenienti da numeri sconosciuti. Un problema piuttosto comune in un’epoca in cui lo spam e le truffe online sono sempre più diffusi. Gli sviluppatori stanno quindi testando un’opzione particolare. Grazie a cui sarà possibile bloccare in automatico i messaggi provenienti da contatti non presenti nella rubrica. Garantendo così una protezione maggiore contro possibili pericoli e pubblicità invasive.

WhatsApp: una migliore protezione della privacy con il “Privacy Checkup”

Tale novità è al momento disponibile solo in versione beta per alcuni utenti Android. Essa prevede un sistema di filtro che impedisce la visualizzazione di messaggi provenienti da mittenti non riconosciuti. Però non tutti i numeri sconosciuti verranno bloccati. In quanto quelli considerati non pericolosi potranno comunque essere visualizzati. In modo da non rischiare di perdere comunicazioni importanti. La funzione sarà accessibile tramite la sezione “Impostazioni” sotto il menù “Privacy”. Così che gli utenti possano attivare o disattivare il blocco a seconda delle proprie necessità.

In contemporanea, WhatsApp sta introducendo anche una nuova funzione chiamata “Privacy Checkup”. Si tratta di un processo guidato. Attraverso cui le persone potranno controllare e rafforzare le impostazioni legate alla privacy. La piattaforma di messaggistica si è infatti da sempre distinta per il suo impegno nel garantire un alto livello di sicurezza nelle chat. Di conseguenza questa nuova iniziativa mira a tutelare ulteriormente i suoi iscritti dalle minacce online.

Insomma, grazie a questi aggiornamenti, WhatsApp punta a diventare un ambiente ancora più sicuro. Riducendo la possibilità di essere bersaglio di spam, phishing o tentativi di truffa. Se i test attuali avranno successo, l’aggiornamento sarà presto reso disponibile a tutti. Dunque non ci resta che attendere l’ esito dei risultati futuri.