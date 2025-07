Revolut lancia le eSIM per viaggiare connessi ovunque

Navigare all’estero senza pensieri è oggi più semplice, grazie al nuovo servizio eSIM introdotto da Revolut. L’azienda fintech ha ufficialmente reso disponibile una funzione che consente di acquistare piani dati internazionali direttamente dall’applicazione. Il servizio, già attivo, permette di restare connessi in oltre 100 Paesi senza dover inserire una scheda SIM fisica o scaricare altre app. Basta accedere all’app Revolut, aggiornarla alla versione 10.14 e accedere alla nuova sezione dedicata.

La svolta pensata da Revolut per chi ama viaggiare con leggerezza

L’installazione della eSIM avviene in pochi tocchi- Ed è progettata per essere intuitiva. È compatibile con la maggior parte dei dispositivi Android e iOS moderni. I pacchetti disponibili partono da 1,50 euro al GB. Con piani mensili fino a 20 GB per chi ha esigenze più elevate. Esistono anche opzioni regionali, pensate per chi viaggia solo in Europa o Nord America.

Per gli utenti che hanno scelto il piano Ultra, Revolut offre ogni mese 3 GB di dati inclusi, senza costi aggiuntivi. Questo rappresenta un vantaggio concreto per chi si sposta frequentemente per lavoro o vacanza. I dettagli completi sui costi, i Paesi coperti e le opzioni disponibili sono consultabili in tempo reale direttamente in app. Il servizio è già operativo e accessibile da subito.

Elyas Sadou, responsabile del progetto eSIM di Revolut, ha dichiarato che la nuova funzione nasce per semplificare la vita degli utenti. L’obiettivo, dice, è offrire un accesso immediato ai dati mobili ovunque, senza le complicazioni legate all’acquisto o all’inserimento di SIM tradizionali. Dall’Egitto agli Stati Uniti, passando per l’Australia, i clienti Revolut possono attivare una connessione sicura e veloce in pochi secondi.

Questo nuovo servizio segna un ulteriore passo avanti nella strategia di Revolut per diventare una piattaforma completa. Dopo l’avvio della migrazione dei conti in Italia, con l’introduzione degli IBAN locali, ora l’azienda mira a coprire anche il settore della connettività mondiale. Un’offerta pensata per chi cerca comodità, controllo e libertà digitale in ogni angolo del mondo.