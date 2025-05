Christopher Nolan sta girando l’“Odissea” completamente in IMAX

Il prossimo film realizzato da Christopher Nolan sarà l’“Odissea” e il debutto della pellicola nelle sale è atteso il 17 luglio 2026. Il lungometraggio si preannuncia come un fedele adattamento dell’omonimo poema epico scritto da Omero ma rappresenta anche una sfida tecnica non indifferente.

Il cineasta sta lavorando sodo per rendere il film memorabile e, per farlo, sta utilizzando tutte le tecnologie a sua disposizione. Le conferme in merito arrivano direttamente dal Festival di Cannes in occasione di un evento a cui ha preso parte Rich Gelfond, CEO di IMAX.

L’Amministratore Delegato ha confermato che l’“Odissea” di Nolan sarà il primo film girato interamente utilizzato macchine da presa IMAX. È interessante notare che Christopher Nolan ha sempre voluto sperimentare con i propri film ed è stato uno dei precursori della tecnologia IMAX.

Christopher Nolan ha scelto la tecnologia IMAX per girare l’“Odissea” e offrire la massima qualità visiva agli spettatori

Nel corso degli anni, il minutaggio delle riprese IMAX all’interno dei film di Nolan è andato aumentando. Tuttavia, l’“Odissea” rappresenterà la prima volta che un intero film verrà girato su pellicola IMAX da 65mm. La differenza con Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame sarà sostanziale in quanto i due film dei fratelli Russo sono stati filmati utilizzando telecamere digitali IMAX e non pellicola.

Rich Gelfond ha sottolineato come abbia ricevuto una chiamata direttamente da Nolan in cui il regista affermava: “Se riesci a trovare una soluzione ai problemi, girerò L’Odissea al 100% in IMAX”. Questa chiamata “Ci ha costretti a ripensare quella parte del nostro lavoro, i nostri registratori di pellicola, le nostre telecamere da cinema” ha affermato il CEO.

I problemi a cui si riferisce Christopher Nolan sono relativi alla natura stessa delle macchine da presa IMAX utilizzate in precedenza. L’attrezzatura utilizzata fino ad ora è ingombrante e pesante, oltre che molto rumorosa. Tuttavia, sembra chiaro che il team di sviluppo di IMAX sia riuscito a risolvere tali problemi e offrire al regista esattamente quello di cui aveva bisogno.