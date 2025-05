Sistema Wi-Fi Halo H3000X in offerta speciale: -8% su Amazon

Avere a disposizione una connessione internet eccellente al giorno d’oggi risulta essere più che fondamentale. Molto spesso però i problemi non mancano e portare a termine semplici procedure può diventare piuttosto complicato, oltre a far perdere molto tempo all’utente. Se volete dunque ottimizzare la rete internet all’interno della vostra casa, con il TP-Link Halo H3000X è possibile farlo spendendo pochissimo.

Non a caso, si tratta di tre piccoli dispositivi dotati di tecnologia Wi-Fi 6 che consente di offrire una velocità di connessione fino a 2.402 Mbps in 5 GHz e 574 Mbps in 2.4 GHz. Oltre a ciò, l’efficienza viene ottimizzata proprio grazie alla tecnologia Mesh di cui dispongono le unità Halo.

TP-Link Halo H3000X per ottimizzare la connessione

Addio a connessione lenta con questo set di tre dispositivi realizzato dal marchio Mercusys. Nello specifico, le 3 unità Halo H3000X presenti in questo kit innovativo possono coprire fino a 650 m² con un segnale Wi-Fi stabile e potente.

I punti di forza di questa soluzione però non sono solamente questi. La progettazione, infatti, è stata effettuata tenendo in considerazione le esigenze degli utenti e, dunque, dispone di un’ampia capacità di rete. La rete Halo supporta fino a 150 dispositivi connessi consentendo all’utente che lo installa all’interno della propria abitazione di navigare sul web senza limiti e su tutti i dispositivi che preferisce. E’ bene ricordare che ogni unità Halo è dotata di 3 porte Gigabit LAN/WAN Auto-sensing che ottimizzano l’esperienza d’uso finale.

Perché non approfittarne subito per migliorare la connessione internet all’interno della vostra casa? Con lo sconto messo a disposizione da Amazon il Mercusys TP-Link Halo H3000X costa solamente 119,99 euro grazie a uno sconto dell’8% applicato sul prezzo di listino di 129,99. Approfittatene subito per evitare che l’offerta venga annullata.