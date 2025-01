Pimax, azienda nota per i suoi visori di realtà virtuale (VR) ad alte prestazioni, ha presentato una nuova linea di dispositivi che promettono di rivoluzionare l’esperienza immersiva. I nuovi visori offrono specifiche tecniche impressionanti, ma il prezzo elevato li rende accessibili principalmente a professionisti e appassionati di fascia alta.

Tecnologia di punta per un’immersione senza precedenti per Pimax

I nuovi visori Pimax sono dotati di display con risoluzione 12K e tecnologia QLED+Mini-LED, che offre colori vividi, neri profondi e una luminosità eccezionale. Il campo visivo è stato ampliato fino a 200 gradi, riducendo l’effetto “binocolo” tipico di molti visori VR e garantendo un’esperienza più naturale.

Tra le caratteristiche principali:

Refresh rate a 120 Hz, per movimenti fluidi e una riduzione significativa della motion sickness;

Inside-out tracking avanzato, che elimina la necessità di sensori esterni;

Processore dedicato XR2 Gen 2, progettato per supportare applicazioni VR e AR di ultima generazione.

Questa combinazione di tecnologie posiziona i visori Pimax come una delle soluzioni più avanzate disponibili sul mercato.

I nuovi visori sono compatibili con le principali piattaforme di gaming VR, come SteamVR, e supportano anche applicazioni professionali per design, architettura e simulazioni. Inoltre, integrano Wi-Fi 6E per la connettività wireless e una porta USB-C per connessioni cablate, garantendo flessibilità in ogni scenario d’uso.

Pimax ha lavorato per rendere i nuovi visori più comodi da indossare anche per sessioni prolungate. La struttura è realizzata in materiali leggeri, con un sistema di fasce regolabili e imbottiture in memory foam. Inoltre, i dispositivi includono un sistema di ventilazione per ridurre l’accumulo di calore durante l’utilizzo.

I nuovi visori Pimax si posizionano nella fascia alta del mercato, con un prezzo che parte da 2.500 euro per il modello base e può superare i 3.500 euro per le configurazioni più avanzate. Questo li rende una scelta adatta principalmente a: