OPPO: grande entusiasmo per l’installazione con Davide Vavalà

Tra il 9 e il 13 maggio, nel cuore pulsante di Milano, precisamente in Piazza Gae Aulenti, OPPO ha dato vita a un’esperienza immersiva. Ciò grazie anche alla collaborazione firmata con l’artista Davide Vavalà. L’installazione pop-up, concepita per celebrare la nuova Serie Reno13, ha catalizzato l’attenzione di oltre 5.500 appassionati e curiosi. Grazie a tale partecipazione, l’evento si è trasformato rapidamente in un vero fenomeno social. A tal proposito, sono stati registrati più di 500 post pubblicati su Instagram e X con l’hashtag #butterflyvibe. Quest’ultimo, in poche ore, è volato in cima ai trend topic del web.

Nuova installazione a Milano per OPPO

Ad animare lo spazio espositivo sono state le creazioni uniche realizzate da Vavalà. L’artista ha preso ispirazione dal delicato volo delle farfalle e alle loro geometrie leggere. Dettagli a forma di ali e motivi che ricordano i profili sinuosi dei lepidotteri si sono intrecciati tra moda e design. Il risultato è un percorso che unisce stili e percezioni diverse. Un evento che ha dimostrato come il simbolo della farfalla possa diventare un ponte tra tradizione e innovazione estetica.

Il concept di tale installazione muove le sue radici dalle edizioni precedenti della Serie Reno di OPPO. Dal Reno11, con la sua finitura testurizzata che catturava la luce in modo naturale, fino a Reno12, caratterizzato da riflessi argentati e linee futuristiche. Con Reno13, OPPO ha perfezionato tale dialogo tra natura e tecnologia, introducendo il design Butterfly Shadow. Grazie a un avanzato processo di scrittura laser diretta in scala di grigi, ogni dispositivo riproduce la trama sottile delle ali di farfalla. Elemento che offre un effetto visivo di grande eleganza. Ad impreziosire ulteriormente il pacchetto, c’è la cover esclusiva disegnata da Davide Vavalà. Si tratta di un concentrato di cromie sognanti e sfumature eteree che conferiscono al telefono una personalità forte e riconoscibile.



Oltre il design: dettagli sui nuovi smartphone OPPO

Non si tratta però solo di estetica. La Serie Reno13 è un concentrato di innovazioni basate sull’intelligenza artificiale. Tra le feature più apprezzate figurano AI Livephoto, che trasforma ogni scatto in un piccolo video animato e AI Reflection Remover, capace di eliminare i riflessi indesiderati. E non è tutto. Tra le funzioni con intelligenza artificiale spiccano anche AI Unblur, per recuperare i dettagli nelle foto mosse e AI Clarity Enhancer che valorizza nitidezza e contrasto con un solo tocco. Grazie a tali opzioni, immortalare un’opera al museo, condividere le proprie creazioni culinarie, godersi la luce di un pomeriggio primaverile o catturare l’atmosfera di una serata elegante diventa un gesto immediato e senza compromessi.

Anche se le porte della pop-up experience si sono chiuse, l’occasione di entrare in possesso della Serie Reno13 non è terminata. Fino al 30 maggio, sul sito ufficiale OPPO Store è possibile ordinare i modelli Reno13 F e Reno13 FS. A ogni acquisto, in omaggio, verrà spedita la cover in edizione limitata disegnata da Davide Vavalà. Un’occasione unica di far parte di tale innovazione offerta da OPPO.