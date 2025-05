Apple, quest’anno arriva il controllo mentale per iPhone e iPad: ecco cos’è

Apple in questo momento sta lavorando ad una tecnologia molto particolare che farebbe gridare molti al miracolo. L’obiettivo è governare con segnali cerebrali siamo gli iPhone che gli iPad, insieme ad altri dispositivi. Tutto avverrebbe grazie ad una partnership tra Apple e Synchron, una startup specializzata in interfacce cervello-computer.

Come funziona il controllo mentale di Apple

Stentrode è ciò su cui è nasato tutto: si tratta di un particolare dispositivo sviluppato da Synchron. Questo permette di rilevare i segnali neurali direttamente dai vasi sanguigni posti sopra la corteccia motoria del cervello. A poterne beneficiare sarebbero soprattutto alcuni utenti affetti da gravi disabilità motorie come ad esempio la SLA.

Stentrode viene impiantato attraverso la vena giugulare , evitando interventi chirurgici a cielo aperto;

Utilizza 16 elettrodi per captare i segnali cerebrali e trasformarli in comandi digitali;

I segnali sono tradotti in input per dispositivi come iPhone, iPad e Apple Vision Pro.

Una tecnologia già testata con risultati concreti

Secondo quanto riportato, Synchron ha già impiantato Stentrode in dieci pazienti dal 2019. Uno di questi, che non può utilizzare le braccia e le mani, è ora in grado di interagire con i dispositivi Apple semplicemente usando il pensiero. Anche se la reattività è inferiore rispetto ai metodi di input tradizionali, la tecnologia rappresenta un enorme passo avanti per l’accessibilità.

Apple e l’accessibilità: un impegno continuo

Siamo di fronte all’ennesima volta in cui Apple si dedica a nuove invenzioni per gli utenti che presentano problematiche legate a disabilità. L’obiettivo è infatti l’inclusività, rendere tutto alla portata di tutti, come sempre. Al momento si tratta di un nuovo inizio che promette di essere una grande storia per il futuro.

Il lancio ufficiale della tecnologia di controllo mentale per iPhone e iPad è previsto entro la fine del 2025, e potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui le persone con disabilità interagiscono con la tecnologia.