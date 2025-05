Apple, strategia iPhone rivoluzionata con più modelli: ecco quali e quando arriveranno

Ci sarà una rivoluzione nel mondo iPhone con Apple determinata a far vedere qualcosa di nuovo agli utenti. La strategia infatti sembra essere destinata a cambiare, con diversi modelli in arrivo e una distribuzione molto più dilazionata. Nei prossimi due anni infatti il colosso potrebbe ufficializzare addirittura 6 iPhone, dando una spinta effettiva in termini di produzione e probabilmente vendite.

iPhone 17: l’inizio del cambiamento

Il primo passo sarà già visibile con l’arrivo dell’iPhone 17, previsto nei prossimi mesi. La gamma vedrà l’addio del modello Plus e il debutto dell’iPhone 17 Air, caratterizzato da uno spessore estremo di 5,5 mm. Questo design super sottile comporterà però alcuni compromessi: la batteria potrebbe non garantire un’autonomia di un giorno intero e la fotocamera sarà singola, inserita in un modulo sporgente.

iPhone 2026: cinque modelli e un pieghevole

Nel 2026, Apple dovrebbe proporre cinque modelli, con alcune novità significative:

iPhone 17e in primavera, una versione più economica del modello base, pensata per chi cerca un dispositivo accessibile senza rinunciare al design moderno;

iPhone 18 Air , un’evoluzione del 17 Air, sempre sottile e leggero;

iPhone 18 Pro e 18 Pro Max , con una novità per la fotocamera frontale: addio alla Dynamic Island , sostituita da un singolo foro per la fotocamera, mentre i sensori Face ID saranno nascosti sotto il display;

iPhone 18 Fold, il primo pieghevole di Apple, il cui design resta ancora un mistero.

iPhone 2027: sei modelli e nuovi ritmi di lancio sul mercato futuro

Nel 2027, la strategia diventerà ancora più ambiziosa, con sei modelli distribuiti in due periodi dell’anno:

In primavera arriveranno iPhone 18 e iPhone 18e , quest’ultimo una versione più economica che manterrà la Dynamic Island ;

In autunno sarà il turno dell’iPhone 19 Air, 19 Pro, 19 Pro Max e 19 Fold.

Offrendo dunque una scelta molto più vasta rispetto a prima, Apple arriverà a coprire anche altre fasce di prezzo garantendosi così un’attenzione sempre più alta su tutto il mercato da parte degli utenti.