PayPal, pagamento NFC su iPhone ufficiali in Germania e senza Apple Pay

PayPal ha ufficializzato in Germania la possibilità di pagare usando l’NFC su iPhone senza dover utilizzare per forza Apple Pay. Tale novità arriva stando a quelle che sono le nuove normative europee, le quali avevano imposto al colosso di Cupertino di essere molto più aperto rispetto ai suoi classici sistemi. Il chip NFC degli iPhone dunque da ora in poi dovrà essere aperto anche a terze parti, con PayPal che ne ha approfittato per primo. In questo modo potrebbero aprirsi tanti nuovi spiragli interessanti per il futuro dei pagamenti elettronici.

Come funziona il tap-to-pay di PayPal

La funzione è attualmente disponibile solo su iPhone e consente di effettuare pagamenti contactless su terminali compatibili con Mastercard. Non c’è bisogno di usare Apple Pay: basta configurare PayPal come metodo di pagamento, e il gioco è fatto. Al momento, però, non è possibile utilizzare la funzione su Apple Watch, limitando l’uso ai soli smartphone.

Secondo quanto segnalato dagli utenti tedeschi e riportato da iPhone Ticker, il rollout è già iniziato, e la funzione si sta diffondendo rapidamente. Questo significa che chi preferisce PayPal può finalmente usare il proprio conto per pagare direttamente con un tap sul POS, senza essere obbligato a utilizzare l’app di Apple.

Un cambiamento importante per i pagamenti digitali

Non è la prima volta che una piattaforma approfitta dell’apertura del chip NFC su iPhone. Già a dicembre 2024, l’app norvegese Vipps aveva introdotto i pagamenti contactless, seguita ora da PayPal. Anche fuori dall’Europa, Apple ha iniziato a rimuovere alcune limitazioni: negli Stati Uniti, ad esempio, i commercianti possono trasformare gli iPhone in terminali di pagamento.

Se la tendenza continuerà, è possibile che presto anche in Italia e in altri Paesi europei ci sarà maggiore libertà di scelta tra i portafogli digitali, offrendo agli utenti più opzioni per i pagamenti senza contatto.