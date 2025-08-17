Apple Vision Pro lancia un nuovo corto immersivo della serie Wild Life

Apple arricchisce il catalogo di Vision Pro con il quarto episodio della serie immersiva Wild Life, disponibile gratuitamente sull’app TV di visionOS. Il nuovo capitolo, intitolato Gorilla, accompagna lo spettatore all’interno di un centro di recupero in Borneo, dove giovani oranghi vivaci e curiosi diventano protagonisti di un racconto visivo di dieci minuti. La qualità delle immagini e la resa tridimensionale offrono un’esperienza che supera i tradizionali documentari naturalistici, garantendo un senso di presenza quasi tangibile.

Contenuti 3D e nuove uscite arricchiscono lo store di Apple Vision Pro

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di Apple, che già lo scorso anno aveva proposto un cortometraggio diretto dal premio Oscar Edward Berger, noto per Niente di nuovo sul fronte occidentale (2022). A questa produzione si aggiunge la collaborazione con Disney Plus per la creazione di contenuti esclusivi, tra cui extra dedicati alla serie Alien: Pianeta Terra. Con Wild Life, Apple punta così a unire il fascino della narrazione documentaristica alla potenza delle nuove tecnologie immersive, raggiungendo sia appassionati di natura sia utenti attratti dalle possibilità del visore.

Chi non possiede un Vision Pro può comunque godersi la versione estesa degli episodi di Wild Life tramite Apple TV+, accessibile da qualsiasi dispositivo compatibile. In contemporanea, lo store del visore continua a espandere la propria offerta di film in formato 3D pensati per sfruttare al massimo le capacità spaziali del dispositivo. Negli Stati Uniti sono già disponibili titoli come Jurassic World Rebirth e How to Train Your Dragon, entrambi ideali per un’esperienza cinematografica immersiva nel salotto di casa.

L’offerta crescerà ulteriormente il 19 agosto, quando entrerà in catalogo Mission: Impossible – The Final Reckoning. Con produzioni originali, collaborazioni e una libreria 3D in costante evoluzione, Apple dimostra così di voler trasformare Vision Pro in una piattaforma completa per intrattenimento e storytelling innovativo. Ogni nuovo contenuto è studiato per valorizzare le caratteristiche tecniche del visore, consolidando la posizione di Apple in un mercato emergente dove l’immersione visiva diventa elemento centrale dell’esperienza.