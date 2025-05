Firefox 138.0.3: il nuovo update risolve numerosi problemi

Uno dei browser web più utilizzati in tutto il mondo sicuramente è Mozilla Firefox, il browser dedicato alla nota volpe color rosso fuoco infatti vanta una platea di utenti davvero molto ampia, il merito va soprattutto alle funzionalità incluse al suo interno e alla facilità di utilizzo che caratterizza questo browser, ovviamente come tutti i software molto conosciuti anche quest’ultimo gode di un supporto costante e continuo da parte della propria casa madre, proprio in questi ultimi giorni il software in questione ha ricevuto un importante aggiornamento che ha portato il browser alla versione 138.0.3.

Tantissimi bug fix

Nello specifico, trattandosi di una versione minore di un determinato update, quest’ultimo non introduce funzionalità di grosse dimensioni, ma si concentra maggiormente sulla risoluzione di determinati problemi e infatti, nello specifico, l’update risolve quattro criticità importanti di cui 2 è davvero fastidiosissime.

Nello specifico, l’aggiornamento è risolto un problema inerente lo script WebGL, quest’ultimo causava il crash improvviso dell’applicazione quando si visualizzavano contenuti che sfruttavano per l’appunto questa libreria, tale libreria è molto utilizzata soprattutto nei tempi recenti dal momento che permette la creazione di contenuti interattivi all’interno delle pagine web, dunque il suo malfunzionamento risultava davvero molto compromettente per quanto riguarda l’esperienza d’uso della piattaforma.

L’altro bug che invece è stato risolto, riguarda Linux e causava una riproduzione video dai colori sbiaditi su Wayland, specialmente in assenza di supporto HDR.

Gli ultimi due problemi risolti invece riguardano la scorciatoia Alt/C da digitare su tastiera per l’attivazione di maiuscole e minuscole all’interno della barra di ricerca e l’incappare in crash ripetuti quando alcuni effetti SVG, come il blur o l’ombra.

L’appetite in questione è stato distribuito all’interno del canale stabile ed è dunque disponibile per tutti gli utenti già da questo momento, dunque se avete riscontrato questi problemi non esitate ad aggiornare il vostro browser web per godere di un’esperienza d’uso perfetta.