Truffa con phishing: la mail in questione è pericolosissima, ecco il testo

Sembra essere tutto chiaro e soprattutto d’aiuto per molti utenti quando si riceve una mail che preannuncia un problema da risolvere o magari una grande opportunità da accogliere al volo. Bisogna però sgranare gli occhi e dare un’occhiata più approfondita in quanto potrebbe trattarsi di una truffa, come sta accadendo in queste ore. Ci sono dei messaggi che nascondono problemi molto gravi.

Truffa con alcuni messaggi molto pericolosi, ecco cosa può nascondersi dietro un testo che per qualcuno potrebbe essere utile

Il primo messaggio truffa che è stato segnalato dagli utenti in queste ore sembra arrivare da un’azienda molto importante italiana, ovvero Nespresso. In realtà non si tratta assolutamente del colosso del caffè, ma solo di qualcuno che finge di impersonificato e di creare malumori, rubando anche soldi o dati ai poveri malcapitati. Ecco il testo:

“Gentile Utente,

è in arrivo un’occasione imperdibile

per dare il via al tuo Rituale Nespresso personale,

nel modo più semplice che c’è!

Fino al 25 maggio, approfitta dell’offerta esclusiva sui nostri

piani di abbonamento e ricevi Vertuo Pop Pastel Lilac

in omaggio, sottoscrivendo il piano Easy

a soli 20€ al mese*.

Cosa aspetti?

ABBONATI ORA“.

Ovviamente non finisce qui in quanto l’ondata di truffe è talmente vasta da non concedere agli utenti alcuna tregua. In queste ore infatti si è diffuso anche un altro messaggio che fa credere di poter ricevere delle agevolazioni sul noleggio di un’auto, eccolo qui:

“Yoyoeasy è l’offerta di mobilità semplice, conveniente e accessibile. Inizia a guidare la nuova Citroën C3 senza sorprese. Con solo 299€/mese IVA inclusa, hai:

Nessun anticipo

36 mesi di noleggio a tariffa fissa

30.000 km inclusi

Assicurazione, pacchetto tagliandi, assistenza stradale e tanto altro!

Risparmia senza compromettere il comfort e lo stile. Il tuo contratto sarà approvato immediatamente, così potrai metterti al volante senza attese. Un solo canone, nessuna sorpresa!

BLOCCA ORA L’OFFERTA“.