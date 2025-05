Truffa con mail fasulla: sono scomparsi soldi e dati in seguito

Guardare la propria casella e-mail per capire quello che sta succedendo e tutte le risposte da dare durante una giornata di lavoro può portare le persone ad incappare in alcune problematiche. È infatti proprio tramite e-mail che si diffonde il problema delle truffe, con diversi inganni che proliferano proprio lì. Una nuova truffa in queste ore avrebbe preso di mira diverse vittime in Italia, riuscendo in alcuni casi penetrare nei conti correnti e anche nei dati personali.

I messaggi di questo genere di solito tendono a far pensare che stia accadendo qualcosa di pericoloso da scongiurare, ma in realtà il pericolo è proprio quel messaggio che finge di avvisare la povera vittima di turno. Più utenti hanno fortunatamente segnalato la questione, mettendo a nudo un problema che ormai sembra essere diffuso in tutto il mondo.

Ecco come si muove una truffa phishing tra gli utenti usando la posta elettronica

Come si può notare direttamente dal messaggio scritto qui in basso, il problema della truffa tramite e-mail continua ad imperversare soprattutto tra gli italiani. L’attenzione deve essere massima ancor di più quando arrivano contenuti di tale genere all’interno della propria casella di posta elettronica. Ecco il testo truffa di cui si parla:

“Avviso Critico di Sicurezza

Ieri alle 22:53

Potresti non essere la causa di questo tentativo di connessione. Ti consigliamo di verificare che il tuo dispositivo non contenga virus che potrebbero essere la causa della ricezione di questo avviso.

Non sei riuscito ad accedere al tuo account Microsoft recentemente?

✔ Sì, ero io

Se non sei stato tu a compiere queste azioni, significa che il tuo dispositivo è stato compromesso da virus che stanno abusando dei tuoi dati personali. Per proteggerti da possibili danni, è fondamentale eseguire immediatamente una scansione di sicurezza ed eliminare queste minacce con una soluzione antivirus affidabile.

X No, proteggi il mio dispositivo“.